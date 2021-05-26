بعد بتر ساقه.. التنازل عن دعوى قضائية بحق الفنان شريف الدسوقي

أعلن المستشار هيثم عباس، التنازل عن دعوته القضائية المقامة ضد الفنان المصري شريف الدسوقي، بسبب الظروف الصحية التي يمر بها، بعد بتر ساقه.

وكانت المحكمة الاقتصادية تنظر الدعوى المقامة من المستشار هيثم عباس ضد الدسوقي، بصفته وكيلًا عن شريف زلط، مدير إنتاج بإحدى شركات الإنتاج الفني، في قضية تطالب الدسوقي بدفع 5 ملايين جنيه.

وتعود وقائع الدعوى، إلى تعاقد المدعي مع الفنان شريف الدسوقي، لأداء دور في مسلسل أذيع خلال شهر رمضان 2020، ونال إشادة بالغة من الجمهور والنقاد، وتقاضى أجره كاملًا عن أداء دوره، إلا أن المدعي عليه أدلى بتصريحات في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، وأجرى مداخلة هاتفية مع أحد البرامج الحوارية، مدعيًا أن مدير الإنتاج المدعي لم يسلمه أجره كاملًا، ومن جراء هذا أصاب المدعي بأضرار مادية وأدبية، مما حدا به لإقامة الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية.

وكان الفنان شريف دسوقي، قد خضع لعملية بتر قدمه أول أمس الإثنين، بعد معاناة من إصابة حدثت له أثناء تصوير فيلم ”وقفة رجالة“، واكتشف الأطباء أنه يعاني من مرض السكري، ويعاني من الإصابة بقدم سكري.