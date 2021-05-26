منوعات

إحالة الفنان الكويتي خالد الملا للمحاكمة مجددا بتهمة الإساءة للقضاء
تاريخ النشر: 26 مايو 2021 5:59 GMT
تاريخ التحديث: 26 مايو 2021 6:40 GMT

إحالة الفنان الكويتي خالد الملا للمحاكمة مجددا بتهمة الإساءة للقضاء

أحالت النيابة العامة في الكويت الفنان الشعبي خالد الملا إلى المحاكمة مجددا بتهمة الإساءة للقضاء خلال لقاء تلفزيوني وذلك بعد نحو شهرين من إصدار حكم نهائي بقضية

+A -A
المصدر: نسرين العبوش– إرم نيوز

أحالت النيابة العامة في الكويت الفنان الشعبي خالد الملا إلى المحاكمة مجددا بتهمة الإساءة للقضاء خلال لقاء تلفزيوني وذلك بعد نحو شهرين من إصدار حكم نهائي بقضية إساءة أخرى مسجلة ضده.

وقالت حسابات إخبارية محلية، إن ”النيابة العامة أحالت الملا للمحاكمة في قضية جديدة تتعلق بالإساءة للقضاة بعد تقديم شكوى ضده من قبل المحامي محمد طالب“.

وتقدم المحامي طالب في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بشكوى ضد الملا، بتهمة ”الإساءة إلى الشعب الكويتي ووصفهم بالأغبياء وكذلك الإساءات المتكررة للقضاء“.

وجاءت الشكوى آنذاك إثر نعت الملا للكويتيين بـ“الأغبياء“، وقوله إن ثلاثة أرباعهم أغبياء، خلال لقاء مباشر له ببرنامج ”ديوان“ عبر قناة ”الشاهد“ الكويتية.

وفي آذار/ مارس الماضي، أيدت محكمة التمييز الكويتية حُكما بسجن الفنان الشعبي خالد الملا لمدة سنتين بتهمة الإساءة إلى القضاء التي تم توجيهها إليه بسبب أغنية سياسية قدمها عام 2019.

وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات يلتزم فيها الفنان الملا بحسن السير والسلوك.

ومنذ عرض الأغنية في شهر أيار/ مايو 2019، نفى الملا إساءته للقضاء الكويتي، عقب السجال الذي أحدثته الأغنية وتسببها بإيقاف عرض البرنامج.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play