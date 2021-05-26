إحالة الفنان الكويتي خالد الملا للمحاكمة مجددا بتهمة الإساءة للقضاء

أحالت النيابة العامة في الكويت الفنان الشعبي خالد الملا إلى المحاكمة مجددا بتهمة الإساءة للقضاء خلال لقاء تلفزيوني وذلك بعد نحو شهرين من إصدار حكم نهائي بقضية إساءة أخرى مسجلة ضده.

وقالت حسابات إخبارية محلية، إن ”النيابة العامة أحالت الملا للمحاكمة في قضية جديدة تتعلق بالإساءة للقضاة بعد تقديم شكوى ضده من قبل المحامي محمد طالب“.

النيابة العامة تحيل المطرب خالد الملا مرة أخرى في قضية الإساءة للقُضاة في لقاء تلفزيوني رغم إدانته مؤخراً في القضية السابقة pic.twitter.com/c41THBWSRv — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) May 25, 2021

وتقدم المحامي طالب في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بشكوى ضد الملا، بتهمة ”الإساءة إلى الشعب الكويتي ووصفهم بالأغبياء وكذلك الإساءات المتكررة للقضاء“.

وجاءت الشكوى آنذاك إثر نعت الملا للكويتيين بـ“الأغبياء“، وقوله إن ثلاثة أرباعهم أغبياء، خلال لقاء مباشر له ببرنامج ”ديوان“ عبر قناة ”الشاهد“ الكويتية.

وفي آذار/ مارس الماضي، أيدت محكمة التمييز الكويتية حُكما بسجن الفنان الشعبي خالد الملا لمدة سنتين بتهمة الإساءة إلى القضاء التي تم توجيهها إليه بسبب أغنية سياسية قدمها عام 2019.

وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات يلتزم فيها الفنان الملا بحسن السير والسلوك.

ومنذ عرض الأغنية في شهر أيار/ مايو 2019، نفى الملا إساءته للقضاء الكويتي، عقب السجال الذي أحدثته الأغنية وتسببها بإيقاف عرض البرنامج.