بعد بتر ساقه.. استكمال علاج شريف دسوقي على نفقة الدولة‎

نقل الفنان المصري شريف دسوقي، إلى المستشفى بالعاصمة القاهرة، وذلك بعدما أجرى عملية ”بتر ساقه“، في أحد مستشفيات محافظة الإسكندرية، مسقط رأسه.

وأكدت وزارة الصحة المصرية، ممثلة في الوزيرة دكتورة هالة زايد، في بيان لها أنه جرى نقل الفنان شريف دسوقي من أحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة، لاستكمال علاجه على نفقة الدولة.

ونوه البيان، بأن ذلك القرار جاء وفقًا لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي أمر بتقديم كل سبل الرعاية الطبية اللازمة للفنان المصري في تلك المرحلة الصعبة.

وأعلنت الفنانة المصرية بدرية طلبة، في وقت سابق، عن بتر قدم مواطنها شريف الدسوقي، إثر أزمة صحية تعرض لها مؤخرًا، خلال تصويره لفيلم ”وقفة رجالة“.

وحرص عدد كبير من الفنانين على دعم شريف دسوقي.