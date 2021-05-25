بعد نجاته من كورونا.. زاهي وهبي يخاطب الموت في قصيدة جديدة

طرح الشاعر والإعلامي اللبناني زاهي وهبي، قصيدة شعرية خاطب خلالها الموت، وذلك بعد نجاته من الأزمة الصحية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشر زاهي عبر صفحته على موقع ”تويتر“ جزء من القصيدة، التي أطلق عليها عنوان ”عائدًا من الموت“، قائلًا: ”أضخُّ الحياة في عروق الحياة.. أرشُّ الأرض قمحاً وأمنيات.. أقولُ للموت: تأخّرْ.. في القلب متَّسعٌ للحُبّ.. في الرئتين هوى لا هواء“.

عائداً من موتي

أضخُّ الحياة في عروق الحياة

أرشُّ الأرض قمحاً وأمنيات

أقولُ للموت:

تأخّرْ

في القلب متَّسعٌ للحُبّ

في الرئتين هوى لا هواء.

للأصدقاء:

مهلاً

لا وقتَ للدمع، لا وقت للبكاء

أجِّلوا كلماتِ الحزن والرثاء

انتصروا للمظلومين، للفقراء

أضيئوا العمر قصائدَ وأغنيات.#زاهي_وهبي — Zahi Wehbe (@Zahiwehbe) May 25, 2021

ووجه رسالة إلى أصدقائه خلال القصيدة قائلًا: ”للأصدقاء: مهلاً.. لا وقتَ للدمع لا وقت للبكاء.. أجِّلوا كلماتِ الحزن والرثاء.. انتصروا للمظلومين، للفقراء.. أضيئوا العمر قصائدَ وأغنيات“.

وحرصت الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، على دعم زوجها بعد شفاءه من فيروس كورونا، حيث أعادت نشر القصيدة على صفحتها بموقع ”تويتر“ وعلقت عليها قائلة: ”تليق بك الحياة“.

يذكر أن زاهي وهبة، خرج من المستشفى، وذلك بعد تحسن حالته الصحية بشكل نسبي بعد معاناة كبيرة ومضاعفات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ووصف زاهي تجربته مع كورونا قائلًا: ”تجربة مؤلمة، وقاسية، وصعبة، وأتمنى ألّا تصيب أي إنسان“.