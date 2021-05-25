ما حقيقة وفاة الفنان العراقي فائز سنفو

شاركت الممثلة العراقية إسراء العبيدي، مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع ”إنستغرام“، وثقت من خلاله زيارة قامت بها للفنان العراقي المعروف باسم ”فائز سنفور“، موضحة أنها أصرت على هذا الظهور لنفي شائعة وفاته التي رددها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق تأكيدها.

وكان الفنان فائز سنفور، قد نقل إلى العناية المركزة داخل المستشفى الكندي، عقب تداول مقطع فيديو يوثق مروره بحالة صحية متدهورة، بينما يعتلي جبهته جرح ينزف قليلًا، حيث تحدث البعض عن أن السبب يعود لتأثره بحالة نفسية.

وقالت الفنانة إسراء العبيدي، إن الكوادر الطبية لم تقصر في العناية بالفنان العراقي فائز سنفور، ووجهت الشكر لجميع من وقف بجانبه ومن قام بزيارته، داعية الفنانين لزيارته لرفع معنوياته.

وكشف المقطع عن قيام كادر طبي، وبعض المرافقين للفنان بتعديل وضعيته على سرير الشفاء، حيث كان قد تخلى عن جهاز الأكسجين غير النافذ، بينما أهدته إسراء العبيدي باقة ورد.

وأرفقت الممثلة العراقية تعليقًا على الفيديو، تقول فيه:“الآن من مستشفى الكندي وزيارتي للفنان فائز سنفور، ولا صحة لخبر وفاته.. اتركوا الشائعات واللايكات، وادعو له بالشفاء العاجل“.

https://www.instagram.com/p/CPTuxJbl_Lv/?utm_medium=copy_link

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي عبر العديد من الحسابات والصفحات منشورات مرفقة بصور للفنان فائز سنفور، بعضها تعلن وفاته وأخرى تنعاه، وهو ما دعا إسراء العبيدي لحسم الجدل.

والفنان فائز سنفور، عُرف بتقديمه العديد من الأعمال الفنية الكوميدية، وظهر في أكثر من برنامج مقالب، ويعد من الفنانين المعروفين في العراق.