مصر.. إخلاء سبيل مراسل برنامج "أبلة فاهيتا" شادي أبوزيد (صورة)

قررت السلطات المصرية، إخلاء سبيل شادي حسين أبو زيد، مراسل برنامج ”أبلة فاهيتا“ السابق، المتهم بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.

ونشرت الصفحة الرسمية لشادي أبوزيد، عبر موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ صورة تجمعه مع أسرته، وكتب عليها: ”عاد إليكم من جديد، في البيت الحمدلله“.

وكان أبوزيد محبوسا على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018، بعد أن وجهت له نيابة أمن الدولة تهم الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، بقصد تكدير السلم العام.

وسبق أن قضت محكمة الجنح في مصر، في حكم أول درجة في القضية 1880 لسنة 2016، العام الماضي، بمعاقبة معد برنامج ”أبلة فاهيتا“ السابق شادي أبوزيد، بالحبس 6 أشهر، وتم تأييد الحكم وقتها.