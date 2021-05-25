روتانا" توقع عقدا حصريا مع محمد عبده

أبرمت شركة روتانا الفنية عقدا حصريا مع ”فنان العرب“ محمد عبده؛ لضمان وصول أعماله إلى الجمهور في أي مكان بالعالم وبأسرع وقت.

وأعلن الرئيس التنفيذي لروتانا سالم الهندي عن العقد الحصري مع الفنان محمد عبده؛ بهدف مواكبة كل ما هو جديد في طرق وسائل التواصل السمعي والبصري.

ونشرت روتانا تفاصيل التعاقد، عبر حسابها الرسمي على “ انستغرام ”، وقالت إن العقد يرتكز في مضمونه على استثمار وتوزيع كافة الأعمال الغنائية والإصدارات القديمة والجديدة لفنان العرب وشركة صوت الجزيرة، بالإضافة إلى بث وتحميل المحتوى الغنائي الخاص به عبر كافة الوسائل التقنية الرقمية المعروفة حاليًا أو التي سيتم ابتكارها.

https://www.instagram.com/p/CPS_kNer7pL/

وأضافت: ”لا سيما إنشاء وإدارة قناة خاصة به على اليوتيوب، حتى تصل أعماله إلى جمهوره بشكل متوازٍ مع المستجدات، وأيضا عبر تطبيقات ديزر وشركات الهواتف المحمولة وغيرها من التطبيقات“.

وأبدى ”فنان العرب“ سعادته بهذا العقد الجديد، مؤكدا ثقته الكبيرة التي تربطه مع روتانا للصوتيات والمرئيات، مشددا على أن كل ما يقدم عليه يصب في صالح جمهوره وطرق تواصله معهم.

وكشف عبد الرحمن عبده، نجل الفنان الكبير محمد عبده، منذ عام، عن إصابة والده بحالة من الاكتئاب بسبب الحجر المنزلي وبقائه في المنزل لفترة طويلة، مطالبا جمهوره بإرسال رسائل مفرحة له لكي تساعده في الخروج من هذه الحالة.