أول تعليق من الفنان المصري شريف دسوقي بعد بتر ساقه

أثار أول تعليق للفنان المصري شريف دسوقي، بعدما خضع لعملية جراحية خطيرة بترت فيها ساقه، تفاعلا كبيرا من الجمهور.

وكتب شريف دسوقي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“: ”قدر الله وما شاء فعل.. الحمد الله على كل شيء“، لتبدأ عاصفة من تعليقات الجمهور التي كان أغلبها أدعية له بالشفاء.

يذكر أن الفنانة المصرية بدرية طلبة، صرحت صباح اليوم الثلاثاء، بخروج الفنان شريف دسوقي من المستشفى، بعد عملية بتر ساقه أمس، وأوضحت أنه سيبدأ على الفور مرحلة التأهيل النفسي، للتأقلم مع وضعه الجديد.

وكان شريف يعاني من إصابة حدثت له أثناء تصوير فيلم ”وقفة رجالة“، واكتشف الأطباء أنه يعاني من مرض السكري، وكذلك يعاني من الإصابة بقدم سكرية.

وأجريت له جراحة بسبب وجود جرح في قدمه اليسرى، وساءت حالته بشكل كبير، فاضطر الأطباء -على إثرها- إلى بتر ساقه من أسفل ركبته.