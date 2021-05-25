إلهام الفضالة تكشف حقيقة مشاركتها بمسرحية جديدة مع طارق العلي

كشفت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة حقيقة ما تردد ونشرته مواطنتها الإعلامية مي العيدان على صفحتها بـ“انستغرام“ حول عودتها للمسرح برفقة الفنان طارق العلي، وذلك بعد غياب عامين، من خلال مسرحية كوميدية جديدة تحمل اسم ”حلم أمينة“.

وقالت إلهام الفضالة إن هذا الكلام عار تمامًا من الصحة، وفوجئت بالعديد من جمهورها يرسلون لها صورة من منشور مكتوب به هذا الخبر.

وأوضحت النجمة الكويتية – في فيديو عبر صفحتها بتطبيق ”سناب شات“، أنها عرض عليها منذ فترة تصوير مسرحية تلفزيونية من بطولتها هي فقط ومعها مجموعة من الفنانين، وليس معها طارق العلي ولكنها اعتذرت عن القيام بها.

وأضافت إلهام الفضالة أن سبب رفضها ارتباطها بالعديد من الالتزامات والأعمال الفنية مثل مسلسل ”ما بعد الطوفان“ وغيرها لذا ليس لديها أي وقت للقيام بالبروفات وتصوير المسرحية، مشددة أن المنشور الذي تم تداوله عن مسرحية ”حلم أمينة“ غير صحيح.

وكانت الإعلامية مي العيدان أعلنت عودة الفنانة الكويتية إلهام الفضالة للمسرح برفقة مواطنها الفنان طارق العلي، وذلك بعد غياب عامين، منذ آخر عرض قدمته بعنوان ”عودة ريا وسكينة“ مطلع يونيو من عام 2019.

وكشفت مي العيدان عن تفاصيل هذا العرض من خلال منشور لها دونته عبر حسابها على ”إنستغرام“، مؤكدة أن إلهام الفضالة تستعد لدخول عمل مسرحي كوميدي جديد يحمل اسم ”حلم أمنية“.