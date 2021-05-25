الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل تروي تفاصيل تعرضها للسرقة (فيديو)

روت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل، التفاصيل الكاملة بشأن تعرضها للسرقة من داخل منزلها، من شخص كانت تفعل معه وزوجها خيرا، عندما تم استضافته من جانبهما بعدما كان يمر بحالة نفسية متردية.

ووثقت نهى نبيل، مقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، أكدت فيه تعرضها لسرقة حقيبتها من ماركة ”الهيرميس“، العالمية والتي تعد باهظة الثمن ويصل سعرها لأسعار السيارات.

وبينت أنها بدأت البحث عنها لاسيما وأنها مرت بحالة نفسية سيئة للغاية بعدما علمت بسرقتها، مردفة أن الحقيبة اختفت رغم وجود نظام أمني على غرفة تضع فيها ما تقتنيه من حقائب باهظة الثمن، كونها تستثمر أموالها في مجال الموضة.

وشددت نهى نبيل، على أنها وصلت للسارق، عبر العودة إلى ما سجلته كاميرات المراقبة، وما سجلته من مقاطع فيديو في حسابها على ”سناب شات“، حيث اختفت في شهر أغسطس الماضي 2020، لتصاب بصدمة بعدما وجدت أنه الشخص الذي كانت تستضيفه بمنزلها.

واندهشت نهى نبيل، من اعتراف هذا الشخص أنه سرقها وقام ببيعها بثمن ”ضئيل“، لا يساوي ثمن الحقيبة ”التقليد“ وليس الماركة العالمية، وعقبت أنها تواصلت مع أسرة الفتاة التي اشترت الحقيبة من السارق وطلبت رد الحقيبة لكنهم رفضوا مطالبين بمبلغ أكبر، بعدما علموا بقيمتها.

وبينت نهى نبيل، أنها لجأت لمحاميها واستطاعت الحصول على الحقيبة في النهاية مقابل دفع المبلغ الذي دفعوه للسارق فقط“.