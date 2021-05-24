قطب الموضة الفرنسي برنارد أرنو يطيح بجيف بيزوس ليصبح أغنى رجل في العالم

أطاح قطب الموضة الفرنسي برنارد أرنو اليوم؛ بالملياردير الأمريكي مؤسس شركة ”أمازون“ جيف بيزوس ليصبح أغنى رجل في العالم بعد أن قفز صافي ثروته إلى 186.3 مليار دولار.

وبحسب تقرير صحيفية ”ديلي ميل“ البريطانية، فقد شهد الرئيس التنفيذي لشركة Moët Hennessy Louis Vuitton زيادة في شركته للسلع الفاخرة بنسبة 0.4% خلال الساعات القليلة الأولى من التداول يوم الإثنين، لتصل قيمتها السوقية إلى 320 مليار دولار، ما رفع حصة أرنو الشخصية إلى أكثر من 600 مليون دولار.

ووفقا لإحصائيات مجلة فوربس، قفزت ثروة أرنو الإجمالية إلى 186.3 مليار دولار، أي أنه أغنى من بيزوس الذي تبلغ ثروته 186 مليار دولار، بـ300 مليون دولار، في قائمة أغنياء العالم.

ويأتي ذلك بعد أيام فقط من إطاحة أرنو بمؤسس شركة تسلا الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الذي يبلغ صافي ثروته 147.3 مليار دولار، من موقعه باعتباره ثاني أغنى رجل في العالم بعد انخفاض سعر سهم تسلا.

جدير بالذكر، أن صعد أرنو البالغ من العمر 72 عامًا، إلى صدارة أغنياء العالم بعد أن وصلت ثروته إلى نحو 186 مليار دولار، بعد أن كانت تبلغ 76 مليار دولار، بزيادة هائلة بأكثر من 110 مليارات دولار في الـ14 شهرا الماضية، وذلك بفضل شركته الفرنسية الفاخرة “ LVMH ”، التي تمتلك علامات تجارية أخرى، بما في ذلك ( Louis Vuitton و Fendi و Christian Dior و Givenchy).

ويأتي ارتفاع ثروة أرنو بعد أن استحوذ على شركة Tiffany & Co مقابل 15.8 مليون دولار في يناير.