أول ظهور للفنانة العراقية رحمة رياض وألكسندر علوم بعد إعلان خطبتهما (فيديو)

شاركت النجمة العراقية رحمة رياض، عضو لجنة تحكيم برنامج ”عراق آيدول“ بالموسم الأول، فيديو رومانسيا يجمعها بالممثل والموديل العراقي ألكسندر علوم، في أول ظهور لهما بعد إعلان خطبتهما.

ونشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان الفيديو عبر حسابها على ”انستغرام“، وعلقت عليه قائلة: ”أول ظهور لرحمة رياض مع ألكسندر علوم مع إعلان خطبتهما“، ودعت لهما بالسعادة وأن يتمم الله فرحتهما.

وظهرت رحمة في السيارة بجانب خطيبها وكانت ترتدي ملابس خفيفة وأنيقة، بينما كان خطيبها يداعبها بملامسة شعرها، ويستمعان لأغنية رومانسية.

https://www.instagram.com/p/CPQDXqPHCv6/

وردت العيدان على من يتهمها بنقدهما، مشيرة إلى أنها صديقة رحمة منذ 4 أعوام، وتعتبرها أختها ونقدها لها هو بناء ومقتصر على الفن فقط.

وكانت النجمة العراقية رحمة رياض، قد أعلنت في وقت سابق خطوبتها للممثل والموديل العراقي ألكسندر علوم، وصرح الأخير عبر حسابه في ”انستغرام“، قائلاً: ”وعد مني وأخذتها باركولي.. وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخبر“.

يذكر أن رحمة ورياض هي مطربة شابة شاركت في برنامج اكتشاف المواهب ”ستار أكاديمي“ الموسم السابع، وقدمت مجموعة من الأعمال الفنية الراقية التي حققت نجاحاً كبيراً.

بينما خطيبها هو الفنان والموديل العراقي ألكسندر علوم، وشارك في إعلانات لأهم العلامات التجارية في العالم، مثل دولسي آند غبانا و غوتشي، ودرس المسرح في أمريكا، وشارك في عدد من الورش التمثيلية في المسرح.