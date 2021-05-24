"حلم أمينة" يعيد إلهام الفضالة للمسرح بعد غياب عامين

تعود الفنانة الكويتية إلهام الفضالة للمسرح برفقة مواطنها الفنان طارق العلي، وذلك بعد غياب عامين، منذ آخر عرض قدمته بعنوان ”عودة ريا وسكينة“ مطلع يونيو من عام 2019.

وكشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان عن تفاصيل هذا العرض من خلال منشور لها دونته عبر حسابها على ”إنستغرام“، مؤكدة أن إلهام الفضالة تستعد لدخول عمل مسرحي كوميدي جديد يحمل اسم ”حلم أمنية“.

وبينت مي العيدان أن العرض سيشارك في بطولته طارق العلي وسيقوم بإنتاجه أيضًا، ومعهما الفنانة الكويتية شهد سليمان، حيث علقت على صورة تجمع إلهام وطارق قائلة: ”خبر حصري تستعد النجمة إلهام الفضالة لتقديم مسرحية كوميدية باسم (حلم أمينة) من إنتاج وبطولة طارق العلي وشهد السلمان ومجموعة أخرى“.

وتابعت مي العيدان: ”وهي مسرحية تلفزيونية سوف يتم بيعها على المنصات التلفزيونية خلال الفترة القادمة وليست للعرض الجماهيري“.

وكانت آخر أعمال إلهام الفضالة في دراما رمضان الماضي من خلال المسلسل الكويتي ”أمينة حاف“، وهو من تأليف علي الدوحان وإخراج سائد بشير الهواري.