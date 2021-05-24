جنى عمرو دياب تكشف تفاصيل مرضها وتأثيره على دراستها (فيديو)

كشفت جنى دياب، ابنة النجم المصري عمرو دياب، تفاصيل مرضها الذي خلق تأثيرا كبيرا على دراستها، بعدما تم فصلها من المدرسة التي كانت تتلقى فيه تعليمها في العاصمة البريطانية لندن.

وقالت جنى عمرو دياب، إنها عانت من مرض متلازمة ADHD، (فرط الحركة وتشتت الانتباه)، متابعة أنها فقدت الثقة في مدرستها، مشددة على أن من قيموها دراسيا كانوا يعانون من نفس الحالة التي كانت تعاني منها تماما، -وفق وصفها-.

وعقبت جنى دياب، في مقابلة تلفزيونية، أن الأشخاص الذين أفقدوها الثقة في نفسها، تم تقييمهم من جانب ”مدرستهم“ أنهم يعانون من نفس ما تعانيه.

وأكدت جنى، أن والدها عمرو دياب، كان أكبر داعم لها، مبينة أنه كان على تواصل معها وعبر لها دائما عن فخره بها، معقبة أنها فخورة بوجود والدها ووالدتها في حياتها.

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وبينت جنى عمرو دياب، أنها تعاني من مرض ”فرط الحركة“، وتحديدا لديها مشكلة في عدم القدرة على التركيز ووجود قصور في الانتباه.

واستطردت أنه تم تشخيصها بهذا المرض بعد عامين من خروجها من المدرسة الثانوية، مضيفة أنها عانت كثيرا خلال الدراسة، لاسيما وأنها حصلت على درجات سيئة للغاية، رغم دراستها بنوع كبير من الجدية وحصلت على ذات العلامات .

ومضت جنى دياب، تقول: ”بما أنني أدرس الأدب الإنجليزي يتحتم علي قراءة الكثير من الكتب، ولكن كنت أجلس وأماطل وأجد الأمر في غاية الصعوبة ببسبب النسيان“.

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وكانت قد كشفت جنى دياب، ابنة عمرو دياب من زوجته الثانية زينة عاشور ؛ عن معاناتها من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD).

وأكدت جنى دياب في منشور مطول لها بثته عبر حسابها في موقع ”انستغرام“ وطالبت من خلاله متابعيها بعدم الاستسلام أمام هكذا مرض ودعتهم لمزيد من الثقة بالنفس كونهم لديهم القدرة على تنفيذ خطوات كبيرة فيما يخص حياتهم، دون النظر للمعاناة التي يعيشونها.