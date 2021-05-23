الفنان السعودي خالد سامي يتعرض لانتكاسة جديدة تدخله العناية المركزة

تعرض الفنان السعودي خالد سامي، لانتكاسة صحية جديدة، تسببت في إدخاله العناية المركزة، وفق ما أكدت زوجته المعلمة السعودية عائدة العتيبي.

وأكدت زوجة خالد سامي، أن حالة الفنان الصحية، انتكست مجددا ودخل العناية المركزة منذ يوم 27 من شهر رمضان الماضي.

وطلبت زوجة خالد سامي، الدعاء له من خلال تغريدة بثتها عبر حسابها في موقع ”تويتر“، وذلك عبر منشور كانت قد وثقته منذ أزمة خالد سامي الصحية في شهر يناير الماضي.

وكتبت عائدة العتيبي: ”الحمد لله المتفضل على جميع خلقه، مستجدات حالة #خالد_سامي من 27 رمضان انتكست حالته مما استدعى إدخاله العناية المشددة ولا زال“.

وتابعت زوجة خالد سامي: ”لكن الأمل والرجاء برحمته سبحانه بأن يشفيه وجميع مرضى المسلمين، وأن يربط على قلبي فلا حول لي ولا قوة إلا به سبحانه الرحيم القيوم المدبر أمور عباده #إنه_الله“.

الحمد لله المتفضل على جميع خلقه. مستجدات حالة #خالد_سامي من 27 رمضان انتكست حالته مما استدعى ادخاله العناية المشددة ولا زال؛ لكن الأمل والرجاء برحمته سبحانه بأن يشفيه وجميع مرضى المسلمين، وأن يربط على قلبي فلا حول لي ولا قوة إلا به سبحانه الرحيم القيوم المدبر أمور عباده.#إنه_الله — عائده العتيبي (@AidahAlotaibi) May 23, 2021

وكانت قد كشفت عائدة العتيبي، زوجة خالد سامي، في يناير الماضي تطورات وضعه الصحي بعد نقله إلى المستشفى، رغم قضائه فترة استجمام عقب إجرائه عملية زراعة كبد في مستشفى الحرس الوطني بالرياض.

وقالت زوجة خالد سامي، في تغريدة على ”تويتر“، إنه دخل في غيبوبة ولم يفق منها حتى الآن، مردفًة أنها حرصت على طمأنة المحبين ومن يسألون عنه وطالبتهم بالدعاء له.

وكتبت عائدة العتيبي قائلًة: ”للمحبين والاوفياء ولكل من سأل عن وضع #خالد_سامي مازال في العناية ولم يفق من الغيبوبة إلى الآن، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويشفي كل مريض.. اللهم لا تفجعنا في من نحب، آمين #الحمدلله على كل حال“.