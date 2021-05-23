هاني سلامة يكشف السبب وراء غيابه عن السينما منذ 10 سنوات (فيديو)

كشف الفنان المصري هاني سلامة، السبب وراء غيابه عن السينما، طوال العشر سنوات الأخيرة، وتحديدا منذ ظهوره في فيلم ”واحد صحيح“، موضحا أن الظروف التي مرت بها البلاد إضافة إلى الظروف الإنتاجية سببا في الابتعاد.

ووصف هاني سلامة، في مقطع فيديو بثه عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“، السينما بأنها ”حبه الأول“، راويا سببا آخر يعود إلى حال السينما برمته في الفترة الماضية، مع ظروف التسويق سواء الداخلية أو الخارجية، معقبا أنه كان هناك محاولات لمشاريع أفلام لكنها لم ترق لمرحلة التنفيذ.

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وأكد هاني سلامة، أن السينما هي البريق الأهم في عمله، موضحا أن هناك حديثا عن مشاريع فنية سينمائية قريبا، وتابع أنه يتمنى العودة للسينما في أقرب فرصة.

وأجاب هاني سلامة، عن تساؤل وصله من أحد جمهوره بشأن إمكانية الظهور في عمل رومانسي مثل ”انت عمري“، فقال إنه يتمنى أن يكون هناك سيناريو تراجيدي رومانسي مثل هذا الفيلم ولن يمانع في تجسيده.

وكان آخر عمل فني ظهر من خلاله الفنان هاني سلامة، عبر مشاركته في بطولة مسلسل ”بين السما والأرض“، وجرى عرضه في دراما رمضان الماضي، وشاركه العمل الفنانين سوسن بدر، درة، يسرا اللوزي، ندى موسى، نجلاء بدر، أحمد بدير، محمود البزاوي، نورهان، محمد لطفي، محمد ثروت، وعمرو صالح، والعمل قصة الأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار إسلام حافظ، وإخراج محمد العدل.