القضاء السعودي يحكم لصالح فايز المالكي في الخلاف الشهير حول مسلسل شير شات‎

قال الفنان السعودي فايز المالكي، الأحد، إن القضاء أصدر حكمًا لصالحه في الخلاف الشهير مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية حول تكاليف مسلسل ”شير شات“.

وكان الطرفان تبادلا الاتهامات، في العام 2018، حول مطالب مالية قيمتها 12 مليون ريال يقول المالكي إنه اتفق على الحصول عليها بعد إنتاج المسلسل، لكن الهيئة تريد أن تدفع له مليون ريال فقط.

وقال المالكي عبر ”تويتر“ معلنًا صدور حكم قضائي في النزاع المالي:“اتُّهمت بالرشوة، وأُقسم بالله أنني ظلمت وصبرت، ودعوت الله أن ينصرني، وبفضل الله وجميل ستره حكم لي القضاء، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، وحسبي الله ونعم الوكيل“.

(وَعِزَّتِي وجَلَالِي لَأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ)

صدق الله العظيم

اتهمت بالرشوة واقسم بالله اني ظلمت وصبرت ودعيت الله ان ينصرني وبفضل الله وجميل ستره حكم لي القضاء اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد وحسبي الله ونعم الوكيل https://t.co/xWuqYenjhj pic.twitter.com/Uzb5CGim2S — فايز المالكي (@fayez_malki) May 23, 2021

ولم يكشف الفنان الكوميدي واسع الجماهيرية تفاصيل الحكم، وما إذا كان نهائيًا أم يقبل الطعن، كما لم يكشف عن قيمة التعويض المالي الذي نص عليه الحكم.

وكان المالكي قد قال في حوار تلفزيوني على قناة ”روتانا خليجية“، العام 2018، إن فريق عمل مسلسل ”شير شات“ لم يتقاضَ قيمة إنتاج المسلسل من هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، معربًا عن أسفه إزاء مخالفة داوود الشريان رئيس الهيئة، لما تم الاتفاق عليه.

وقال في اللقاء الذي شكل بداية الخلاف العلني بين الطرفين:”لم نستلم شيئًا أصلًا، ولا 50%، ولا أي شيء، ومسؤول هيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ داوود الشريان الله يهديه فجأة من 12 مليون قال لي سأعطيكم مليونًا، وين حبيبنا، مسلسل كلف 7 و8 ملايين وتقول إنه موضوع عام، فيه الآن محاماة، وإذا كان لنا حق سنأخذه إن شاء الله“.

وردت الهيئة حينها ببيان قالت فيه، إن الفنان الكوميدي”توسل بالنشر الإلكتروني والإعلامي لمزاعمه، دون أن يحترم مباشرة القضاء المختص بالنظر في هذا النزاع.. لم يكتفِ المالكي بتجاوز المرافعة القضائية، بل تجاهل ما أبرمه من شروط تحدد استحقاقه، ولم يفصح عن تعارض مطالبته معها“.

وعاد المالكي ورد على بيان الهيئة في تصعيد غير مسبوق لنزاع مالي بين جهة حكومية تتبع وزارة الإعلام، وممثل يحظى بجماهيرية في البلاد.

وتدور أحداث مسلسل ”شير شات“ الذي عرض في العام 2018، في إطار كوميدي ساخر حول عدد من القضايا الاجتماعية، والمسلسل من تأليف علاء حمزة، وإخراج عمر الديني، وبطولة فايز المالكي، وحسن عسيري، وراشد الشمراني، وميسون الرويلي.