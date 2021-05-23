"نتفليكس" تروي سيرة الفنانة اللبنانية ميريام فارس في فيلم وثائقي

أعلنت منصة ”نتفليكس“ العالمية، عن توثيقها حياة الفنانة اللبنانية ميريام فارس، وقصة نجاحها، في فيلم وثائقي يحمل اسم“Myriam fares – The journey“، (ميريام فارس، الرحلة) ومن المقرر عرض الفيلم للجمهور في الثالث من شهر حزيران/يونيو المقبل.

ونشرت ”نتفليكس“ عبر موقعها الإلكتروني ”بوستر“ الفيلم، الذي تبلغ مدته ساعة و11 دقيقة، وتكشف خلاله ميريام فارس عن خبراتها الفنية، والشخصية، حتى وصلت مرحلة النجومية.

وشاركت ميريام فارس فيديو قصيرًا عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“، وعلّقت عليه بالقول:“ملكة المسرح ميريام فارس قريبًا على نتفليكس“.

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وجرى الكشف عن صور من الفيلم، حيثُ ظهرت فيها ميريام فارس خلال فترة حملها بطفلها الثاني الذي وضعته إبان فترة الحجر الصحي الذي فُرض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

في حين نشر حساب“الميرياميين“، على موقع ”إنستغرام“، معلومات عن الفيلم، تشير إلى حديث ميريام فارس عن عائلتها، وفترة حملها، ولحظة ولادتها أثناء الحجر الصحي، ومراحل التحضيرات لإطلاق ألبومها.

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وكان آخر أعمال ميريام فارس، أغنية ”حالة حلوة“، والتي شاركت من خلالها في أحد الإعلانات في شهر رمضان الماضي، وشاركها الفنان المصري آسر ياسين، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، بوصولها إلى أكثر من 11 مليون مشاهدة عبر موقع ”يوتيوب“.