ماكرون يفي بوعده ويصور مسابقة طريفة في الإليزيه مع شابين من نجوم يوتيوب (فيديو)‎

صور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مسابقة طريفة في قصر الإليزيه، مع الشابين الفرنسيين الشهيرين بـ“ماكفلاي“ و“كارليتو“، على قناة ”يوتيوب“، وذلك بعد أن وعدهما بذلك إذا حقق فيديو للشابين يدعو لاحترام إجراءات الوقاية من فيروس كورونا 10 ملايين مشاهدة.

وحقق فيديو الشابين، اللذين نشراه في الـ21 من شهر شباط/فبراير الماضي، حول احترام الإجراءات الوقائية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، أكثر من 10 ملايين مشاهدة، وهو ما اشترطه ماكرون في التحدي، الذي طرحه على الشابين.

واليوم الأحد، ظهر ماكرون في فيديو بث على قناة الشابين، واسمهما الحقيقي ديفيد كوسكاس ورافاييل كارلييه، وهو يشارك معهما في مسابقة ”صحيح أو خطأ“، وبدأ الطرفان يطرحان على بعضهما معلومات أو مواقف حصلت معهما ويطلب من الخصم أن يقول إن كان ذلك صحيحًا أم خطأ.

وطرح الرئيس على الشابين سؤالين جوابهما ”صحيح“، وهو أنه اضطر للتمثيل في مسلسل نيجيري أثناء تواجده بشكل رسمي في مدينة ”لاغوس“، وأنه لعب مع فريق حراسته خلال إجازته الخاصة، مباراة مصغرة مع فريق أولمبيك مارسيليا لكرة القدم.

أما السؤالان اللذان يحملان إجابة ”خطأ“، فمضمون الأول أن النجم ”كيليان مبابي“ سينتقل من فريق ”باريس سان جيرمان“ للعب في صفوف فريق ”أولمبيك مارسيليا ”، وهو الخبر، الذي نفاه اللاعب بشكل قطعي في مكالمة هاتفية مع الرئيس .

ويقول السؤال الثاني إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاتف ماكرون عام 2018 على الخط المؤمن ليهنئه بعيد ميلاده، ولكن قبل الموعد بيومين، وهو موقف لم يحصل.

وقبل بداية المسابقة، طرح الشابان على الرئيس تحديا جديدا، وهو أن يجري معهما حوارا في حديقة الإليزيه في حالة فوزهما، ويضع صورة لهما على مكتبه، وقبل الرئيس التحدي، وبالمقابل طلب منهما التواجد في الطائرات الاستعراضية التي تحلق في سماء باريس يوم العيد الوطني الفرنسي في الـ14 من شهر تموز/يوليو المقبل، إذا كان الفوز من نصيبه.

وانتهت المسابقة بالتعادل (4 نقاط مقابل 4)، مما يعني أنه على الطرفين أن يفيا بما تعهدا به، كما توجت المسابقة الطريفة بحفل مصغر بحديقة الإليزيه، أحيتها مجموعة موسيقى الميتال الفرنسية ”أولترا فوميت“.