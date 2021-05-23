حرب كلامية تشتعل بين المغني المصري شادي شامل والشاعر تامر حسين

أعرب الفنان المصري شادي شامل، عن غضبه من الشاعر المصري تامر حسين، وذلك بدعوى حذف أغنيته الجديدة ”يا معود قلبي“ من موقع اليوتيوب.

وكتب شادي منشورا عبر حسابه بـ“فيسبوك“ يقول: ”تامر بيدعي اني ما دتوش فلوس الأغنيه مع أنه عاملي تنازل من سنتين عن الأغنية في المصنفات الفنية ومختوم بختم الجمهورية وواخد أجره المادي الكامل باعتراف منه ومعترف بذلك في التنازل وقالي بعد ما عمل التنازل الاغنيه ملكك يا شادي انت تعبت وتستاهل“.

وتابع: ”بيقول عليا حرامي وإني سارقته هو عامل التنازل بكامل إرادته وكلمني وبعتلي رسايل وهو في المصنفات الفنيه عشان أبعتله صوره جواز سفري وعندي بالدليل برده، حظه الوحش أن كل حاجه عندي متوثقه بالدليل وكان بيجيلي الأستوديو ويشهد على ذلك الموزع مهاب سامي وتامر كان في الأستوديو بيوجهني مع أني ملحن الأغنيه بس ما حبتش أكسفه، ورفع عليا قضيه في المحكمه الاقتصادية بعد سنتين من التنازل ويطلب من المحكمه إلغاء التنازل والمحكمه ادته الحكم بعدم الاختصاص وهذا هو قضاء مصر المحترم ولم يصدر حكم رسمي بعدم نزول الأغنيه ووقف الأغنية“.



ورد تامر حسين على ما كتبه شادي شامل وقال عبر حسابه بفيسبوك: ”الحقيقة انى والله ما بحب أرد على بوستات المشاكل دى تماماً وعلى عينى بس قدرنا والحمد لله وعندى صحة كلامي بمسجات وواتساب وأساتذتنا فى المصنفات الفنية من الزملاء المحترمين وحاجات مايصحش تظهر في العلن ذوقيًا، وكرم أخلاق مني اه والله العظيم ما خفي كان أعظم، بس حاكتفى بالرد على نقطتين محتاجين توضيح المُقابل المالى وعدم اقتناعى التام بالشخص كمطرب“.

وأضاف: ”لأنه واضح أن الناس مؤخرا فاهمه البجاحه تريند أعمِل ايه عشان أكسب تعاطف الناس؟؟؟ اه أقول دى كانت اغنيتي وكان حايدوها لمطرب كبير وكلمتين مؤثرين مُستقبلى وحرام فيتعاطف الناس اللى ما تعرفش الحقيقة والله يسامحه اللي بدعها“.

وسرد تامر حسين ما حدث بينهما قائلا: ”الأخ كلمنى ف 2019 على كلام الأغنية اللى المفروض يغنيها (مُطرب) أو أي فنان له جماهيرية يضيف للعمل ويشهره يشهر لحن الأستاذ ويشهر كلامي ونستفاد كُلنا إن قُدر لها النجاح والجمهور حبها، والحقيقة مش الأغنية دى تماما، قالي مراتى قررت تعملى الأغنية دى (للشاب خالد) وقالي إنه يغنيها الشاب خالد دويتو معاه قولتله أفيدلك تخلى الشاب خالد يغنيها لوحده لأن صوتك جنبه حايبقى على قده أنت توصل اللحن أوك إنما ديو دي حاسسها تعملك مشكلة أكتر ما تفيدك وفر فلوسك، المهم دخلنا ف الجد قالي عايز التنازل عشان أطمن خالد ومراتى تتأكد من جدية الموضوع لا تفكرنى بهزر معاها بكُل حُسن نية وذوق مني (سبقت وخلصت) الورق المطلوب منى عشان انقذ له الموقف ويطلع صادق“.

وتابع: ”فجأه بعد حماسه والشاب خالد وحلم الأحلام اللى عايز يؤكده للمقربين منه اختفى لا جاب سيرة مقابل ولا خدت منه مليم والله العظيم وحياة أولادى ما خدت (منه مليم) وهيبقى عنده مليون طريقة إثبات رقم حساب بنكى أى إيصال تحويل مسج بيقولى بعتلك كذا أي أمارة حتى يقول للمدام ان فلوسها مارحتش في الهوا ويثبت صحة كلامه كل ده ماخدتش أصل التنازل فوجئت بمكتب المُصنفات وأنا براجع معاهم ورق قالولي إنه جه يطلع أصل التنازل من الصورة عشان الأصل ضاع منه طب ده حضرتك تسميه أيه(سرقة ولا نصب ولا بجاحه ولا هبل) اختاروا انتوا المُسمى المُناسب“.

وأكمل: ”اكتفيت اني أعمله بلوك لكل أرقامه وفضل من 2019 لـ 2021 لحد من 3 شهور بيوسط أي حد أعرفه وقريب منى انه بيعتذر لي وانه غلطان وعرف غلطته وقالهم خلونى أقابله وانا رافض رفض تام وزمايلنا اللى وسطهم يشهدوا فضِل ورايا قد ايه ؟؟؟؟ يعتذر ويتأسِف لحد من 3 شهور كلمني من رقم غريب رديت قالي بالنص (والنبي ماتقفل السكة في وشي أنا آسف) وغلطت وعايزك تسامحنى اتحرجت وقلت عفا الله عما سلف، بس لا تكلمنى فى فن ولا تبعتلي ألحان، ”والاغنيتين“ تلاته اللى عاملهم معاك انسى كلامهم، قالي حاضر أنا ماشفتش منك غير كل خير وحقك عليا يا أخويا وصفحة جديدة“.

وأضاف: ”قابلت صديق لينا مُشترك بيقولي لسه شايف فيديو أغنيتك مع الشخص ده قولتله لاء ده أنا مش مديله تنازل بيها وكنت عامله محضر وبعتلى رسايلى أرجوك أنا صرفت اللى ورايا وقدامى ع الفيديو خليك جدع معايا وسيبهالى أسيب اللى سرقنى؟ ونصب وكدب؟ وأسيب لك ليه؟ وأنا مش مقتنع بيك كمطرب أنا فوق راسي أحلامك أنت والمدام بس ماليش علاقة بيها نفذها بشرف مش على أكتاف ناس مُحترمة، راح صور الكليب دون علمي دون دفع مقابل مادي واستحل حقوقى وقال يعنى بيحطنى قدام الأمر الواقع وهو عارف انى والله لو كان دفعلي مال الدنيا ماكنت هشتغل معاها بعد الانطباع السىئ اللى سابهولى“.