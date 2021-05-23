الفنانة العراقية رحمة رياض تعلن خطبتها إلى الممثل ألكسندر علوم‎

أعلنت المطربة العراقية رحمة رياض خطبتها إلى الممثل العراقي الأمريكي ألكسندر علوم، الذي لمع اسمه خلال شهر رمضان الماضي بسبب دوره في مسلسل ”أم بديلة“.

ونشرت رحمة رياض، عبر صفحتها في موقع ”إنستغرام“، صورة لها وهي تمسك بيد ألكسندر علوم، واكتفت بتعليق ”باركولي“ على الصورة دون أي تفاصيل.

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كما نشر الموديل العراقي الأمريكي صورة له مع رحمة رياض عبر صفحته في موقع ”إنستغرام“، وعلق عليها قائلًا ”وعد مني وعد وأخذتها.. باركولي“.

https://www.instagram.com/p/CPN8AkehiXQ/

وانهالت تعليقات التهنئة على الطرفين التي تبارك ارتباطهما، وتتمنى لهما السعادة ودوام الحب والتفاهم بينهما.

وكان ألكسندر علوم قد نفى في فيديو لايف له عبر موقع ”إنستغرام“ وجود علاقة بينه وبين رحمة رياض ووصفها بـ“الزميلة“، بينما قالت الفنانة العراقية الشابة في مقابلة تلفزيونية في شهر مارس الماضي إنها تؤجل بالوقت الحالي قرار الزواج والإنجاب، موضحة أنها مرت بتجربة حب حقيقية ولكنها تراجعت عن قرار الزواج بعدما كان مطلوبًا منها أن تضحي بأهم شيء في حياتها وهو الفن.

وقالت رحمة إنها لن تنجب أطفالا قبل أن تكون مؤهلة لذلك وقادرة على تربية أطفالها بشكل صحيح وتساعدهم في تحقيق أحلامهم، وهي ”ترفض أن تنجب أطفالا لكيلا يُعذبوا بالحياة مثلما يحدث في مخيمات اللاجئين التي تصر العائلات فيها على إنجاب الأطفال“.