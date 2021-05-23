لا يزال يرتدي خاتم الزواج.. بيل غيتس يظهر لأول مرة منذ طلاق ميليندا ( صور)

ظهر الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة ”مايكروسوفت“ بيل غيتس علنًا للمرة الأولى منذ إعلان طلاقه من زوجته ميليندا، فيما كان لافتًا للنظر، أنه مازال يرتدي خاتم زواجه في إصبع يده اليسرى.

وشوهد غيتس البالغ من العمر 65 عامًا في مانهاتن، بعد أن سافر بصحبة بعض الأشخاص على متن طائرته الخاصة، بما في ذلك فتاة يُعتقد أنها ابنته الصغرى فيبي (18 عامًا) وصديقها تشاز فلين.

وأظهرت الصور التي نشرتها صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية غيتس، وهو في حالة معنوية مرتفعة، حيث كان مبتسمًا ودون قناع الوجه.

وتوجه غيتس ورفاقه، لتناول الطعام في نوبو في مدينة نيويورك مع ابنته فيبي وصديقها، ومجموعة كبيرة من حراس الأمن.

وكان بيل وميليندا غيتس، قد أعلنا انفصالهما في وقت سابق من هذا الشهر بعد 27 عامًا من الزواج، ولدى الثنائي من الأبناء جينيفر (25 عامًا) وروري (21عامًا) وفيبي (18 عامًا).

وأعلن الثنائي في بيان طلاقهما المشترك: ”اتخذنا قرارًا بإنهاء الزواج، بعد تفكير مليء والكثير من العمل على علاقتنا، لم نعد نؤمن أن بإمكاننا الاستمرار كزوجين في المرحلة المقبلة من حياتنا“.

وبعد الإعلان عن طلاقه، انتشرت التقارير التي تشير إلى السلوك غير اللائق لغيتس خلال فترة عمله في ”مايكروسوفت“، بالإضافة إلى التساؤلات المثارة حول علاقته مع الملياردير الأمريكي الراحل جيفري إبستاين، المتهم بالتحرش الجنسي بالقاصرات.