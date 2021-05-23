ضجة بشأن مظهر ملكة كابلي بعد تغيير شكل أنفها (صور)

صدمت الفاشينيستا ملكة كابلي، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب شكل أنفها الجديد، وذلك في أحدث ظهور، الأمر الذي أحدث ضجة واسعة بين المتابعين.

ونشرت ملكة كابلي صورا لها عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، كشفت عن التغيير الذي اعتبره الجمهور ”صادما“، كونه أحدث تغييرا في ملامحها بسبب تصغير أنفها بشكل مبالغ فيه.

وسخر عدد كبير من جمهورها من شكل أنفها، مؤكدين أنه على وشك الاختفاء بسبب كثرة عمليات التجميل التي تخضع لها لتغيير أنفها، متسائلين ”كيف تتنفسين“.

وعلق أحد متابعيها، قائلا: ”مين مسكر الباب على خشمها“، وقالت أخرى: ”نقار الخشب.. شلون تتنفس هذي“.

وسخر متابع آخر من شكل أنفها، معلقا: ”هاذي لو جاها زكام خفيف اتوقع تموت“، وعبرت متابعة أخرى عن حزنها على ما وصلت إليه، قائلة: ”حرام خربت روحها“.

وقالت أخرى: ”الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاها.. هذا اللي مايرضى بخلقة الله (عملية تقبيح)“.

ومنذ أسابيع كان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للبلوغر الكويتي أحمد السالم، وهو برفقة طليقته الفاشينيستا وخبيرة التجميل ملكة كابلي، ما جعل الجمهور يتحدث عن مسألة عودتهما مجددا.

وجاء الحديث عن تلك العودة بسبب تلقي اللقاح المضاد لكورونا، حيث جاء ظهورهما في الصورة وهما في أحد المراكز المعنية بتلقي اللقاح للمواطنين في السعودية، فضلا عن ظهور صوت زوجته ملكة كابلي في مقطع فيديو متداول أيضا.

وخرج أحمد السالم عن صمته في مقطع فيديو بثه عبر حسابه في تطبيق ”سناب شات“، جمع فيه بين الصورة ومقطع تلقيه اللقاح محل الجدل. بعدما تم اتهامه وطليقته ملكة كابلي بخداع الجمهور والكذب بشأن طلاقهما، وأنهما كانا يرغبان في إثارة الجدل وجذب مشاهدات فقط.

وقال أحمد السالم إنه نشر وثيقة طلاقه الرسمية من ملكة كابلي ولن يستفيد شيئا من خداع الجمهور، منوها في الوقت ذاته بأن ملكة كابلي ليست عدوة له كي لا يقابلها أو تجمعهما الصدفة بأي وقت.