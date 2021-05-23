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الفنان الكويتي عبدالله بهمن: موقفي السياسي أثر على مصدر رزقي ‎‎ (فيديو)
تاريخ النشر: 23 مايو 2021 7:33 GMT
تاريخ التحديث: 23 مايو 2021 8:15 GMT

الفنان الكويتي عبدالله بهمن: موقفي السياسي أثر على مصدر رزقي ‎‎ (فيديو)

قال الفنان الكويتي عبدالله بهمن، إن مواقفه السياسيه في صف الإصلاحيين ضد أي فاسد في الكويت أثرت بشكل كبير على مصدر رزقه. وأضاف بهمن في فيديو نشره عبر "تويتر"،

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المصدر: إرم نيوز

قال الفنان الكويتي عبدالله بهمن، إن مواقفه السياسيه في صف الإصلاحيين ضد أي فاسد في الكويت أثرت بشكل كبير على مصدر رزقه.

وأضاف بهمن في فيديو نشره عبر ”تويتر“، اليوم الأحد، أن مواقفه تؤثر على عمله، في الإعلانات وبعض الشركات تخلت عنه بسبب ذلك وانسحبت من الاتفاقيات معه.

 

وأكد بهمن أنه ثابت على مواقفه ولن يحيد عنها، وسيبقى مناصرا للحق والإصلاح ما استطاع مع نواب الشعب الكويتي.

وأرفق بهمن منشورا مع الفيديو كتب فيه ”أعلم تماما عاقبة موقفي السياسي، ولكن ادعو الله بالثبات، ووقوفي مع الحق والإصلاحيين ليس إلا وقوفا مع الكويت وإيمانا مني أن الفنان لا يقتصر دوره على الوقوف أمام الكاميرا وخشبه المسرح بل أن الدور الحقيقي هو أن نكون صوت المظلومين وصوت الحق“.

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