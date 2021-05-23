بيع سيارة الأمير وليام وزوجته بمزاد علني

بيعت سيارة ”رينج روفر“ استخدمها الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون سابقا في مزاد علني بنحو 72 ألف دولار؛ أي بأكثر من 14 ألف دولار من تقديرات ما قبل البيع.

ووردت شركة ”لاند روفر“ السيارة من طراز ”Range Rover Vogue SE SUV“ في الأصل إلى الأمير ويليام وكيت ميدلتون للاستخدام الشخصي عام 2013، إلا أنه تم استخدامها لاحقا في المهام الملكية أثناء زيارة الزوجين لاسكتلندا في العام التالي، واستخدم دوق ودوقة كامبريدج السيارة أيضًا خلال جولة في أستراليا.

وجهزت السيارة بمجموعة من الميزات الإضافية من المحتمل أن تكون مخصصة للأمير وليام وكيت ميدلتون.

وجذبت السيارة الاهتمام من جانب هواة جمع السيارات والمزايدين، وبدأ المزاد بمبلغ 42 ألف دولار، ونظرا لخلفيتها الملكية، فليس من المستغرب السعر الذي بيعت به.

وتمتلك السيارة محرك ديزل ”V8“ سعة 4.4 لتر بقوة 350 حصانا وعلبة تروس أوتوماتيكية من ثماني سرعات، كما يمكن للسيارة التي تزن 2.5 طن أن تتحول سرعتها من صفر إلى 62 ميلا في الساعة في 6.5 ثانية وبسرعة قصوى تبلغ 135 ميلا في الساعة.

وتمتلك السيارة -أيضا- مساحة كبيرة لصندوق الأمتعة وخزان وقود سعة 82 لترا وتم طلاء السيارة باللون الأزرق مع تصميم داخلي مذهل، وتمت معالجة الطلاء والجلود بمنتجات وقائية.