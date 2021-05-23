تطورات مهمة بشأن الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

شهدت الحالة الصحية للفنانة المصرية دلال عبدالعزيز، تطورات جديدة على مدار الساعات الماضية، وذلك في ظل صراعها مع فيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19″، بعدما تأكد سلبية المسحة الجديدة، حيث أنها لازالت تتلقى العلاج ولكن تم رفع جهاز التنفس الصناعي عنها.

وكشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا، تطورات الحالة، خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج ”الحكاية“ الذي يقدمه الإعلامي المصري عمرو أديب، عبر شاشة ”إم بي سي مصر“، أنها تعاني من آثار مرض ”كوفيد-19″، حيث يوجد التهاب في الرئة.

وأكد الطبيب حسام حسني، أنه سيطمئن الجمهور على وضع دلال عبد العزيز، الصحي خلال الفترة المقبلة، معقبا أنها تعافت من الفيروس ومسحتها سلبية، لكنها تحصل على جلسات أكسجين ”التنفس غير النافذ“.

https://www.facebook.com/watch/?v=206538491285773

وذكر حسام حسني، أن دلال عبد العزيز، ستُعاني لبعض الوقت من الآثار المترتبة بعد الإصابة بفيروس كورونا، متمنيا الشفاء العاجل لها.

وكان قد كشف الإعلامي المصري رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، بعد وفاة زوجها الفنان سمير غانم، لافتا إلى أنها شفيت من فيروس كورونا.

وقال رامي في منشور عبر حسابه على فيسبوك: ”الأهل والأصدقاء، لكل من يحاول الاتصال بنا، نشكركم على تقديم العزاء والمواساة ونعتذر عن عدم قدرتنا الرد لأننا متواجدون طوال الوقت إلى جانب حبيبتنا الغالية ا.دلال عبد العزيز (سلبي كورونا منذ أيام) والتي فرضت علينا ظروفها الصحية الصعبة ألا نبلغها برحيل حبيبها ورفيق دربها وحبيبنا الغالي ا.سمير غانم. (نعم لم تعلم ولا تصدقوا كل من ادعى غير ذلك)“.

وفقدت دلال عبدالعزيز، زوجها الفنان سمير غانم، الذي ودع عالمنا مساء الخميس الماضي، عن عمر ناهز الـ84 عامًا، إثر تدهور حالته الصحية على خلفية وجود مضاعفات مع فيروس كورونا، ومشاكل في الكلى.