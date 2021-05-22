الدكتورة خلود متهمة بالبذخ والإسراف بسبب هذه الهدية (صور)

أعرب عدد كبير من متابعي الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود عن استيائهم الشديد من استعراضها الدائم للهدايا الباهظة التي تشتريها لزوجها أمين في كل مناسبة خاصة به، وهو ما زاد غضبهم عقب نشرها لمجموعة صور لغرفة ملابس كاملة جديد، موضحة أن هذه الغرفة هي هدية ابنتها الصغيرة خلود لوالدها بمناسبة عيد ميلاده، وذلك بعد أن كانت قد أهدته سيارة فيراري أحدث موديل لنفس المناسبة أيضا.

ونشرت خلود عبر حسابها الرسمي على موقع ”انستغرام“ صورا لغرفة في غاية الأناقة تحتوي على أغلى أنواع الملابس والأحذية والعطور، معلقة:“هذي هدية من خلود الصغيرة حق أحلی وأغلی أب بالدنيا.. سوتله غرفته کاملة وشرتله ملابس جديدة ورتبت کل ملابسه وأغراضه وزینتها بالورد والشموع“.

https://www.instagram.com/p/CPLiQsph4FA/?utm_medium=copy_link

وهو ما استفز مشاعر متابعيها حيث علقت إحداهم، قائلة :“بعض الاحيان تكونين واقعیه فقط والبعض الاكثر تبالغين وكثرة هالشي يسبب الملل للمتابعين مع انه انتي محبوبة بس ياريت لو تقدمین محتوى افضل بالقادم“.

وسخرت أخرى، معلقة :“هاي أني ما اعرف أرتبها حتى خلود الصغيرة ترتبها“، بينما أعربت أخرى عن استيائها قائلة :“إنما المبذرين اخوان الشياطين.. استغفر الله العظيم“.

وهاجمتها متابعة أخرى :“تبالغين في كل شيء البذخ والاسراف كثييير وحياتكم اصطناعية وا||ايد في فقراء الخبز موملاقينه عيب ناس في غزة كانت تموت وفي اليمن مجاعة وفي سوريا مشردين وانتم مع الفيراري والخزانات والغرف عيييب لا الله ولا النبي بيرضى على هيك تصرفات لاحول ولاقوة الا بالله انتو عايشين لايش للملابس والسيارات والكشخة وبسسسس والموت مافي ماتفكرون فيه“.

ومنذ حوالي أسبوع كانت قد أعلنت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، شفاءها من فيروس كورونا المستجد، الذي أصيبت به قبل أسبوع تقريبا.