بلقيس فتحي بإطلالة ملكية وتشبه نفسها بماري انطوانيت (فيديو)

نشرت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، مقطع فيديو لها، ظهرت فيه بإطلالة ملكية من العصر الفيكتوري، لاقت إعجاب شريحة كبيرة من جمهورها الذي شبهها بالسندريلا في حين وصفت نفسها بملكة فرنسا ماري انطوانيت.

وكتبت بلقيس عبر صفحتها الرسمية بإنستغرام :“هاللوك سرق قلبي من كواليس تصوير إعلان العصر الفيكتوري، وعشت الدور عالآخر وحسيت نفسي ماري انطوانيت“.

https://www.instagram.com/p/CPL6lmVJ2e9/?utm_medium=copy_link

ومؤخرا طرحت الفنانة بلقيس فتحي كليب أغنيتها الجديدة ”ممكن“ والذي نشرته عبر قناتها الرسمية في ”يوتيوب“.

وكانت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي قد فاجأت جمهورها برفع قضية خلع ضد زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف، رافضة التحدث عن التفاصيل في الوقت الحالي.

وأضافت بلقيس في تصريحات تلفزيونية: ”أنا رافعة قضية خلع من فترة في المحاكم الإماراتية وكلي ثقة في القضاء.. والصراحة ما عندي تفاصيل أكتر ولا أقدر أتكلم أكتر في الموضوع“.