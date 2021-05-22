طوني عيسى يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني (فيديو)

احتفل الفنان اللبناني طوني عيسى بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء.

وشاركت صديقته الفنانة داليدا خليل هذه الفرحة، من خلال نشر مقطع فيديو من الزفاف، عبر تطبيق ”الستوري“ الخاص بحسابها الرسمي على موقع ”انستغرام“، معلقة: ”شايفين الجمال.. عقبالي وعقبال كل الي عايزين“.

وقبل زفافه بساعات كان طوني قد وجه رسالة مؤثرة لشقيقته، عبر حسابه الرسمي على موقع ”انستغرام“، لعدم تمكنها من حضور الحفل بسبب كورونا، قائلا: ”عندي أخت بتحبني كتير.. قولوا لها إني بلاها أنا ولا شي واشتقتلها كثير وفرحتي من دونها ناقصة“.

يذكر أن الفنان اللبناني طوني عيسى أعلن انضمامه إلى مسلسل ”صالون زهرة“ إلى جانب عدد من النجوم، على رأسهم الفنانة نادين نسيب نجيم، ومعتصم النهار، من إنتاج صباح أخوان، وتدور فكرته حول أربع نساء لكل واحدة منهن مشاكلها الخاصة.

View this post on Instagram A post shared by @prince_tonyissa_number1

View this post on Instagram A post shared by مجلة الجمال العربي (@aljmal_alaraby)