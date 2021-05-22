إصابة الفنان المصري خالد أنور بفيروس "كورونا" (فيديو)

كشف الفنان المصري خالد أنور، اليوم السبت، إصابته بفيروس كورونا المستجد، لكنه لم يكشف عن تفاصيل الإصابة.

ونشر خالد عبر حسابه بموقع الصور الشهير ”انستغرام“، عبر خاصية ”الستوري“، فيديو قصيرا لا يتعدى بضع ثوانٍ، وظهر فيه نائما في فراشه وعلق عليه ”كوفيد“.

https://www.instagram.com/stories/khaledanwarr/2579396597840215787/

وشارك خالد أنور في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل ”النمر“، الذي ضم العديد من الفنانين منهم هنا الزاهد، وعمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد ونرمين الفقي وأحمد خالد صالح، ومحمد رياض، وولاء الشريف وأحمد عبد الله محمود، ومحمود حافظ، ومحمد مهران، إشراف عام حسام شوقي، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

وشارك أيضًا في مسلسل ”هجمة مرتدة“، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة الفنان أحمد عز، والفنانة هند صبري، وآخرون.