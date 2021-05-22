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"عشيقة" بوتين تظهر من جديد بعد اختفائها لأكثر من عامين ونصف العام‎
تاريخ النشر: 22 مايو 2021 19:45 GMT
تاريخ التحديث: 22 مايو 2021 20:05 GMT

"عشيقة" بوتين تظهر من جديد بعد اختفائها لأكثر من عامين ونصف العام‎

أدلت لاعبة الجمباز السابقة "ألينا كابيفا"، التي تشير إليها وسائل الإعلام باعتبارها "عشيقة" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتصريح علني، وذلك بعد أكثر من عامين

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المصدر: إيناس السيد - إرم نيوز

أدلت لاعبة الجمباز السابقة ”ألينا كابيفا“، التي تشير إليها وسائل الإعلام باعتبارها ”عشيقة“ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتصريح علني، وذلك بعد أكثر من عامين ونصف العام على اختفائها عن الأنظار.

وقالت كابيفا، التي تترأس حاليًا إحدى وسائل الإعلام الكبرى في روسيا، لفريق الجمباز النسائي الروسي، إنهم أصبحوا جاهزين للفوز في الأولمبياد من أجل بلدهم.

ورغم أنه لم يتم تصويرها، إلا أنه تم نقل رسالتها إلى فريق الجمباز النسائي.

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وقالت كابيفا: ”أنا سعيدة جدًا لأننا عدنا إلى الحياة التي اعتدنا عليها من خلال التدريب والمسابقات والبطولات والألعاب الأولمبية، أعلم أن الجميع قد عمل وتدرب بجد، والآن أصبحتم جاهزين ومستعدين للفوز من أجل بلدكم ومن يدعمكم“.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من الشكاوى من جانب المشجعين، بأنهم لا يعرفون كيفية الاتصال بكابيفا التي اختفت منذ فترة.

ولم تظهر كابيفا، البالغة من العمر 38 عامًا، منذ التقارير التي أشارت إلى إنجابها توأمين في أحد مستشفيات موسكو عام 2019.

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وكانت التقارير قد كشفت لأول مرة عن علاقة تجمعها ببوتين عام 2008، واعتبر الكثير أنها السبب وراء انفصال بوتين عن زوجته السابقة ليودميلا.

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وتردد في أيار مايو 2019 أنها أنجبت توأمين، إلا أن مصدرا مقربا منها قال إنه لن يعلق على الشائعات.

ونفى الكرملين سابقًا وجود أي علاقة بين بوتين وكابيفا.

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