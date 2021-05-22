أروى تتهم منى السابر بإفساد علاقة ابنتها حلا الترك بالجمهور (فيديو)

انتقدت الفنانة والإعلامية اليمنية أروى، منى السابر والدة الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك؛ وذلك بسبب عدم تحسين صورة ابنتها أمام الجمهور، مستندة إلى تهنئة السابر لابنتها حلا بمناسبة عيد ميلادها.

ويأتي حديث أروى اليمنية، عبر مقطع فيديو في حسابها على تطبيق ”سناب شات“، موضحة أن السابر، هي التي أفسدت علاقة ابنتها حلا الترك بالجمهور، وكان لزاما عليها أن تصلح تلك العلاقة بعدما هنأتها.

وتابعت أروى، أن تهنئة منى السابر لابنتها بعيد ميلادها، تشير إلى أنها تصالحت معها، معقبة: ”ليش لما يصير شيء كويس الواحد ما يحكي عنه، إذا بنتك صالحتك أو تنازلت عن دخولك السجن“.

واستطردت: ”ليش مثل ما شهرتي الأول ما تطلعي تصلحي صورتها، على العموم ما نقول غير الله يهدي النفوس، وكويس إن الأمور تنحل هذا شيء رائع“.

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ويبدو أن منى السابر، أنهت الخلاف مع ابنتها أو على الأقل نحته جانبا، حيث حرصت على توجيه التهنئة لابنتها حلا بمناسبة عيد ميلادها، وذلك من خلال صورة من الذكريات كانت قد جمعتهما سويا، ونشرتها عبر حسابها في موقع ”انستغرام“.

وتمنت منى السابر، لابنتها حلا الترك أن تكون بخير كل عام، حيث أرفقت قالب حلوى وبالونا وأجواء احتفالية.

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وانتهت أزمة منى السابر مع ابنتها حلا الترك، مؤخرا، بعدما تم إلغاء حكم حبسها بمنحها رخصة جمع المبلغ في البداية ثم استبدال العقوبة.