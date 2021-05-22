الأمير هاري يشن هجوما جديدا على العائلة المالكة.. ويتهمها بالإهمال

ألقى الأمير هاري قنبلة أخرى في وجه العائلة المالكة، متهما إياها بـ“الصمت التام“ و“الإهمال“، في سلسلة وثائقية جديدة بعنوان ”The Me You See“ مع المذيعة الشهيرة أوبرا وينفري على قناة“ AppleTV+“.

وانفتح دوق ساسكس البالغ من العمر 36 عاما، حول صراعاته النفسية، حيث تحدث عن حياته مع عائلته، قائلا إنها كانت بمثابة كابوس، كما اتهم العائلة بـ“الإهمال التام“.

وقال هاري إنه وزوجته شعرا بأن أقاربه قد تخلوا عنهما، وكان هذا أحد أكبر أسباب تنحيهما عن واجباتهما الملكية، وانتقلا إلى كاليفورنيا العام الماضي.

وفي إشارة إلى محاولاته للحصول على مساعدة من عائلته في الهجمات التي تعرضت لها زوجته على الإنترنت، قال دوق ساسكس: ”كل طلب، تحذير، مهما كان، قوبل بصمت تام أو إهمال تام“.

وتابع: ”لقد أمضينا أربع سنوات نحاول إنجاح تلك الحياة، فعلنا كل ما في وسعنا للبقاء هناك والاستمرار في القيام بأدوارنا ومهامنا“.

وتحدث هاري، كيف كانت ميغان ستنهي حياتها أثناء حملها في آرتشي، عام 2019، ولكنها لم تتلق أي دعم أو مساعدة، مضيفا: ”الشيء الذي منعها هو تكرار ما حدث لأمي، وفقدان امرأة أخرى في حياتي تحمل طفلا بداخلها.. طفلنا“.

وفي حديثه مع أوبرا، وصف الأمير هاري سنوات عمره ما بين الثامنة والعشرين والثانية والثلاثين بأنها ”كابوس“؛ لما كان ينتابه فيها من نوبات فزع ومعاناة شديدة من القلق.

كما استخدم هاري أيضا تلك السلسلة الوثائقية لتجديد انتقاداته لوالده، الأمير تشارلز، وقال هاري إن والده أخبره أن اهتمام وسائل الإعلام وكونه جزءا من العائلة، كان شيئا يجب أن يعتاد عليه.

وأصر هاري على أنه لا يشعر بأي ندم على قراره الهجرة إلى لوس أنجلوس.

وفي سلسلة الحلقات، شوهد الأمير هاري وهو يخضع لشكل من أشكال العلاج النفسي EMDR (طريقة علاجية تسمى الاستثارة الثنائية لحركة العين لعلاج حالات الصدمة النفسية الشديدة الناتجة عن أحداث مزعجة في مرحلة الطفولة) لعلاج نوبات القلق والذعر التي لم يتم حلها، والناجمة عن وفاة والدته الأميرة ”ديانا“ عندما كان في الثانية عشرة من عمره.

وأخيرا، تحدث دوق ساسكس عن أسعد وقت في حياته عندما كان في الجيش، قائلا إن السنوات العشر التي قضاها في الجيش، لم يكن يحظى بـ“معاملة خاصة“، وكان يستمتع بها لأنه ارتدى نفس الزي الذي يرتديه أي شخص آخر.

الجدير بالذكر، أن وينفري تستضيف في برنامج الصحة النفسية كلا من: المغنية الأمريكية ليدي غاغا، الممثلة الأمريكية غلين كلوز، وآخرين يتحدثون عن تجاربهم النفسية، إلى جانب الأمير هاري.