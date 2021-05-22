بعد مشاركتها في تشييع سمير غانم.. يسرا تحدث ضجة واسعة برقصها في "حفل زفاف" (فيديو)

أحدثت الفنانة المصرية يسرا، ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو لها، وهي ترقص مع مواطنها النجم عمرو دياب، على المسرح في حفل زفاف رجل الأعمال علي الجميل، والذي أقيم مساء الجمعة في مدينة الجونة.

وسادت حالة من الجدل، بين الجمهور في الفضاء الإلكتروني، بسبب مشاهدتهم للفنانة يسرا ترتدي الأسود صباح الجمعة، وتشارك في تشييع جثمان الفنان المصري الراحل سمير غانم، وبعد ساعات ترتدي الأحمر، وترقض في حفل زفاف.

وكانت يسرا، تغني مع عمرو دياب، وتشير بيديها للحضور في حفل الزفاف، الذي حضره عدد كبير من نجوم الفن، ورجال الأعمال.

واحتفل رجل الأعمال أيمن الجميل، بزفاف ابنه ”أيمن“، بحضور نخبة من رجال المجتمع والشخصيات العامة في كافة المجالات، بينهم رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وزوجته الفنانة ياسمين صبري، والراقصة جوهرة، والفنانة نيللي كريم، فيما أقيم الحفل في الجونة، بتواجد عدد من الأقارب، وأصدقاء العروسين.

https://www.instagram.com/p/CPJv-NZpFwd/?utm_medium=copy_link

https://www.instagram.com/p/CPJzxqnpjau/?utm_medium=copy_link

واستنكر النشطاء، ما فعلته يسرا، موجهين لها عبر التعليقات الكثير من الانتقادات، حيث غرد أحد الأشخاص ”‏‎كمية نفاق عند الفنانين لم أراها معقولة زميلهم مات ودفن اليوم وصديقتهم بين الحياة والموت يروحوا يميكيجو ويرقصو عشان رجل أعمال عامل فرح فعلاً هم عباد مال ومصالح“.

كمية نفاق عند لفنانين لم اراها معقوله زميلهم مات ودفن ليوم وصديقاتهم بين لحياه ولموت يرحو يميكيجو ويرقصو عشان رجل اعمال عامل فرح فعلاً هم عباد لمال ومصالح — بكرا أحلي😜 (@6RPm4yt0UnqFYyQ) May 21, 2021

وكتبت مغردة تدعى ”أمل“، قائلة: ”‏‎يا شيخة ده إحنا اللي ياللي بعيد عن الوسط الفني زعلانين على سمير غانم جداً وانتي ياللي كنتي بتشوفيه ودايماً معاهم مش مقدرة حتى حزنهم!!“.

يا شيخه ده احنا اللي ياللي بعيد عن الوسط الفني زعلانين علي سمير غانم جداً وانتي ياللي كنتي بتشوفيه و دايماً معاهم مش مقدره حتي حزنهم !! — ‏﮼أمل 🥀 (@Aml_hasSann) May 21, 2021

وعقبت مغردة تدعى ”سهيلة“ قائلة: ”‏‎مش على أساس نازلة فيها تغريدة طويلة عريضة حبيبي وما بعرف شو وهلا نازلة فيها رقص وغناء فعلا لستحو ماتوا“.

مش على اساس نازلة فيها تغريدة طويلة عريضة حبيبي ومابعرف شو وهلا نازلة فيها رقص وغناء فعلا لستحو ماتوا — 🇩🇿Sohaila Official 👑 (@souhilaalgeriaa) May 21, 2021

وأردف محمد مصطفى، يقول: ”‏‎وعامله نفسها حزينة ومتأثرةه ولا في عنده ذرة احترام للمتوفي ولا لعيلته كميه نفاق مش طبيعية“.

وعامله نفسها حزينه ومتأثره ولا في عنده ذره احترام للمتوفي ولا لعيلته

كميه نفاق مش طبيعيه — Mohamed Mostafa (@Mohamed21502646) May 21, 2021

وقال أحمد ويزا ”‏‎بالنهار في عزاء ‎#سمير_غانم وبليل حفل ‎#عمرو_دياب كل واحد حر بس الأصول تكسب“.

بالنهار في عزاء #سمير_غانم

وبليل حفل #عمرو_دياب

كل واحد حر بس الأصول تكسب#weza — Ahmed Weza (@AhmedWe50046684) May 21, 2021

وشيع العديد من نجوم الفن في مصر، وعدد كبير من محبي الفنان المصري سمير غانم، جثمانه إلى مثواه الأخير.

وكان الفنان الكوميدي المصري سمير غانم قد رحل الخميس عن عمر ناهز 84 عاما، عقب صراع مع مضاعفات فيروس كورونا.