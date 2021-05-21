علي الديك يتحدث عن لقائه معمر القذافي وحقيقة حصوله على مليون دولار (فيديو)

كشف المطرب السوري علي الديك حقيقة ما تردد حول تلقيه مبالغ ضخمة ”حوالي مليون دولار“ من الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي مقابل الغناء له، وكانت سببا في إطلاق لقب ”مطرب الملوك والرؤساء“ عليه.

وأوضح علي الديك أن هذا الكلام عار تمامًا من الصحة، لافتًا إلى أنه إلتقى بالقذافي لأول مرة في سوريا بمنزل الفنان دريد لحام وأعجب وقتها الرئيس الليبي الراحل بصوته وطلب منه بعدها أن يأتي إلى مصر لمقابلته.

وأضاف الفنان السوري في مقابلة تلفزيونية، أنه ذهب إلى مصر وجلس معه وقام بالغناء له، مشيرًا إلى أن القذافي أبدى إعجابه الشديد باللون الذي يقدمه، وقال له إنه يذكره ببدايته عندما كان يذهب للعمل بالحقل واجتهاده بشبابه.

وشدد علي الديك على أنه قابله بحضور أحمد قذاف الدم منسق العلاقات الليبية المصرية سابقا وابن عم معمر القذافي، ويمكن سؤاله إذا أخذ منه أي أموال أو طلب منه حتى أي مبالغ.

ونفى علي الديك تمامًا ما تردد حول انتمائه لأسرة فقيرة، مؤكدًا أن والده كان يمتلك مطعما كبيرا بحوالي مليون أو مليون ونصف دولار بمنطقة اللاذقية بسوريا ووضعهم كان جيدا.

وحول سبب توقف برنامجه ”غنيلي تغنيلك“ على قناة ”الجديد“، قال إن ميزانية البرنامج كانت كبيرة بسبب أجره الضخم وديكورات الاستديو الذي كان يصور به فتم إيقافه نتيجة مرور العديد من القنوات اللبنانية بأزمات مالية.

وأوضح المطرب السوري أن وضعه المادي جيد للغاية لأنه لا يلعب القمار أو يشرب خمور، كما أنه يحب استثمار أمواله في العقارات ويمتلك العديد منها.