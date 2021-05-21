جدل واسع بعد الإعلان عن إصابة سمير غانم بالفطر الأسود قبل وفاته

أثارت تصريحات شقيق الفنان سمير غانم، بأن الراحل أصيب بالفطر الأسود في عينه، قبل وفاته، حالة كبيرة من الجدل في مصر.

ودارت التساؤلات حول حقيقة ظهور السلالة الهندية من كورونا في مصر، بعد إصابة الفنان الراحل بالفطر الأسود، والذي يعد من توابعها وأصيب به عدد كبير في الهند.

وطالب كثيرون السلطات في مصر، بضرورة الخروج وكشف حقيقة الأمر، خاصة في ظل المخاوف من خطورة الفطر الأسود، حال ثبوت ظهوره فعليا بين مرضى كورونا.

وقالت مريم إليا عبر صفحتها على ”فيسبوك“:“إصابة سمير غانم بالفطر أو العفن الأسود اللي في الهند بعد إصابته بكورونا.. كارثة بكل المقاييس“.

وتساءل إبراهيم عبدالله:“هل إصابة سمير غانم بالفطر الأسود بعد شفائه من فيروس كورونا دليل على وجود السلالة الهندية بمصر؟ والذى تسبب في وفاته“.

وكتب أحمد وجيه:“هل السلالة الهندية وصلت مصر؟.. سؤال يطرح نفسه بعد شواهد إصابة الممثل الراحل سمير غانم به“.

https://www.facebook.com/ahmed.wagih.96199/posts/2892908710965303

وأضاف فريد هادي:“الفطر الأسود.. وفاة سمير غانم بعد إصابته بالفطر الأسود أمر يثير تساؤلا منطقيا عن دخول السلالة الهندية للأراضي المصرية. طبعاً الحكومة الذكية تنكر“.

https://www.facebook.com/Fareedhady/posts/3967789236592112

كان شقيق الفنان المصري الراحل سمير غانم، كشف أن الأخير أصيب بالفطر الأسود عقب تعافيه من فيروس كورونا المستجد ”كوفيد -19“.

وأوضح شقيق الفنان الراحل، في تصريحات خلال تشييع جثمان أخيه، أنه أصيب بكورونا أيضا، لكنه شفي منه بينما شقيقه لم ينج منه، على الرغم من تعاطي كلاهما نفس العلاج.

ولفت إلى أن سمير غانم أصيب قبل وفاته بالفطر الأسود في عينه اليمنى، مؤكدا أنه من أسوأ الأمور التي يتعرض لها الإنسان.

وببن أن ارتفاع اليوريا في الدم، تسببت في أن شقيقه كان في حالة توهان، إلا أنه كان مدركا ما يدور في غرفته بالمستشفى عند زيارته.