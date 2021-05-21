الكشف عن أحدث صورة للفنانة الكويتية انتصار الشراح وتطورات حالتها الصحية

كشف الفنان الكويتي محمد العجيمي، تطورات الحالة الصحية لمواطنته الفنانة انتصار الشراح، ذلك بعد زيارته لها في المستشفى الأميري الذي تتلقى العلاج بداخله.

ونشر محمد العجيمي، صورة انتصار الشراح، عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“، وظهرت فيها على سرير الشفاء، ولم تخلو من على وجهها الابتسامة، وحولها عدد من الأجهزة الطبية التي تعينها على التعافي من وعكتها الصحية، حيث قيل إنها عانت من وجود بكتيريا الدم، وقام الأطباء بسحب الماء الزايد في جسمها.

ودون ”العجيمي“، تعليقا على الصورة، كشف من خلالها عن تطورات وضع انتصار الشراح، الصحي فكتب: ”الحمد لله قاعدة تتجاوب مع العلاج“، مطالبا الجمهور بألا ينسونها من الدعاء.

https://www.instagram.com/p/CPI_j-mBqlx/

وكانت قد استغلت الإعلامية الكويتية مي العيدان، منشورا لها كتبته على حسابها في موقع ”إنستغرام“، مطلع أبريل الماضي، نفت من خلاله شائعة وفاة انتصار الشراح التي دائما ما تتردد على مواقع التواصل الاجتماعي، متمنية لها الشفاء، وطالبت الجمهور بالدعاء لها.

https://www.instagram.com/p/CNM0PaDr7dj/

وكانت قد أجرت، انتصار الشراح، عملية جراحية في الأمعاء، في نوفمبر من عام 2020، وساءت حالتها الصحية بعدها، ونقلت للعناية المركزة بالمستشفى الأميري؛ بعد إصابتها بمضاعفات.