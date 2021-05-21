إصابة الفنان المصري علي الحجار وزوجته بكورونا

كشف الفنان المصري علي الحجار، اليوم الجمعة، إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وخضوعهما للعزل المنزلي، لتلقي بروتوكول العلاج الخاص بهما.

ونشر الحجار صورة له مع زوجته، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، حيث وصف الفيروس بالضيف الثقيل، وقال: ”زارنا الضيف الثقيل أنا وزوجتي الحبيبة، الحمد لله على كل شيء.. دعواتكم بالشفاء“.

https://www.facebook.com/AliElhaggar.Official/posts/333748528111953

وفي وقت سابق اليوم، طرح علي الحجار أولى أغنيات ألبومه الجديد التي تحمل اسم ”لو عايز“، وذلك عبر قناته الرسمية على ”يوتيوب“، وهي من كلمات الشاعر محمد جلال، وألحان ممدوح صلاح، وتوزيع أسامة كمال.

ويضم ألبوم الحجار الجديد ”لو عايز“ 17 أغنية، تعاون فيها مع عدد من الشعراء والملحنين، أبرزهم، حسن رياض ومحمد العسيري وأحمد الحجار وسالم الشهباني ومحمد جلال وممدوح صلاح وباسم درويش وأسامة كمال ومحمد الطوخي ومادو.