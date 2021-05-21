مشهد مؤثر لإيمي ودنيا سمير غانم خلال صلاة الجنازة(فيديو)

أصيبت الفنانتان دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي بالانهيار، في مشهد مؤثر أثناء أدائهما صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة في مسجد المشير طنطاوي في منطقة التجمع الخامس في القاهرة، على والدهما الفنان الراحل سمير غانم، وتشييعه إلى مثواه الأخير إلى مقابر العائلة في مدينة نصر.

ولم تتوقف إيمي عن البكاء طوال مدة الصلاة وبدت عليها علامات الحزن والأسى، وكذلك دنيا التي بدت متأثرة للغاية بوفاة والدها.

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ورحل الفنان الكوميدي سمير غانم أمس الخميس عن عمر ناهز 84 عامًا؛ متأثرا بفيروس كورونا المستجد، بعد أن مكث في العناية المركزة لمدة أيام بعد تدهور حالته الصحية هو وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية.

وجاءت إصابة الراحل وزوجته بفيروس كورونا عقب آخر ظهور له في إعلان لإحدى شركات الاتصالات أثناء شهر رمضان الماضي، حيث ظهر برفقة أسرته من خلال الإعلان مع زوجته الفنانة دلال عبد العزيز، وابنتهما الفنانة إيمي سمير غانم.