مشاركة واسعة من نجوم الفن في تشييع سمير غانم (صور وفيديو)

شيع العديد من نجوم الفن في مصر، وعدد كبير من محبي الفنان المصري سمير غانم، جثمانه إلى مثواه الأخير.

وكان الفنان الكوميدي المصري سمير غانم قد رحل أمس الخميس عن عمر ناهز 84 عاما، عقب صراع مع مضاعفات فيروس كورونا، وتطور في إصابته بأمراض الكلى.

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان سمير غانم، عقب الانتهاء من أداء صلاة الجمعة، في مسجد المشير طنطاوي في منطقة التجمع الخامس في القاهرة، وقد تم الانتقال بالجثمان إلى مقابر الأسرة (الوفاء والأمل) في منطقة مدينة نصر.

وكان قد خرج جثمان سمير غانم، من مستشفى الصفا، في منطقة المهندسين، بحضور أسرته المكونة من ابنتيه الفنانتين إيمي ودنيا سمير غانم، وعدد من أفراد عائلته، بينما حمل الجثمان الفنان حسن الرداد، والإعلامي رامي رضوان.

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وحرص على حضور مراسم تشييع جثمان سمير غانم الكثير من الفنانين والفنانات بينهم يسرا، وميرفت أمين، ومنير مكرم، ومحمود حميدة، وأشرف زكي نقيب الممثلين وزوجته الفنانة روجينا.

كما حضرت المخرجة إيناس الدغيدي، والإعلامي عمرو الليثي، والإعلامية بوسي شلبي، والسيناريست عمرو محمود ياسين، والفنان سمير صبري.

وكانت الفنانة إيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد، والفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، وشقيق الراحل سمير غانم، هم من يتلقون عزاء الحضور، لاسيما أن الأسرة أعلنت اقتصار العزاء على المقابر فقط.

وحضرت من النجوم أيضا، منة شلبي، التي دخلت في حالة انهيار شديدة، وكذلك حضرت دارين حداد، وحمادة هلال، وكريم محمود عبدالعزيز، ومحمد عبدالرحمن، وإلهام شاهين ولبلبة وماجد المصري، ومحمد حماقي، وسماح أنور، وبيومي فؤاد، وأحمد بدير.

⚫ يسرا، محمد حماقي، محمود حميدة ، سماح أنور وإيناس الدغيدي وغيرهم يصلون للمشاركة في تشييع جنازة الراحل #سمير_غانم pic.twitter.com/A5OFqGaxLy — ET بالعربي (@ETbilArabi) May 21, 2021

ويعد الفنان سمير غانم، رمزا من رموز الكوميديا في مصر والعالم العربي، حيث استطاع عبر مشواره الفني الحافل، أن يحظى باهتمام الجمهور بعدما منحه شارة الضحك التي أكد من خلالها على نجوميته وتفرده في عالم الكوميديا.

وانطلق الفنان من فرقة ثلاثي الأضواء، مع رفيقي الدرب جورج سيدهم، والضيف أحمد، عبر ”اسكتشات“ بدأت من ”دكتور الحقني“، و“بص شوف مين يا وعدي“ و“لو كانوا سألونا وكوتو موتو يا حلوة يا بطة“، لينتقل إلى السينما والدراما، حتى أصبح واحدا من أبرز فناني الكوميديا والضحك عبر سنوات طويلة.