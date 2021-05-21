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وفاة رجل الأعمال المصري أحمد بهجت بعد صراع مع المرض
تاريخ النشر: 21 مايو 2021 10:40 GMT
تاريخ التحديث: 21 مايو 2021 12:10 GMT

وفاة رجل الأعمال المصري أحمد بهجت بعد صراع مع المرض

توفى اليوم الجمعة رجل الأعمال المصري أحمد بهجت فتوح عن عمر ناهز 70 عاما، بعد صراع طويل مع المرض. ونعى المحامي خالد أبو بكر عبر حسابه على تويتر رجل الأعمال

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المصدر: يوسف عبد الله - إرم نيوز

توفى اليوم الجمعة رجل الأعمال المصري أحمد بهجت فتوح عن عمر ناهز 70 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

ونعى المحامي خالد أبو بكر عبر حسابه على تويتر رجل الأعمال الراحل بالقول: ”أشهد أن هذا الرجل كان مثالا للاحترام، رحم الله رجل الأعمال أحمد بهجت، إنا لله وإنا إليه راجعون“.

يذكر أن أحمد بهجت أحد أشهر رجال الأعمال المصريين، وهو مخترع بوصلة مواقيت الصلاة  الإلكترونية خلال إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم عاد إلى مصر ليبدأ رحلته العملية الطويلة، وأنشأ عدة مصانع أتاحت العديد من السلع الإلكترونية للمصريين بأسعار في متناول الجميع.

وأنشأ أحمد بهجت أول تجمع سكني في مدينة 6 أكتوبر ثم أنشأ أكبر مدينة ملاه في الشرق الأوسط، وأول قناة فضائية خاصة في مصر.

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