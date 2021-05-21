الفنان والمنتج الإماراتي سلطان النيادي يجري جراحة دقيقة‎

أجرى الفنان والمنتج الإماراتي سلطان النيادي، جراحة دقيقة؛ على إثر تعرضه لوعكة صحية وصفت بالخطيرة، دون الكشف عن تفاصيلها.

ووفق ما أعلن الفنان والمنتج الإماراتي حبيب غلوم، فإن ”النيادي“، يعاني أزمة كبيرة، حيث طالب على إثرها بالدعاء له، إضافة إلى عدد من نجوم الفن، كي يتجاوز محنته المرضية.

وقال حبيب غلوم، في منشور عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“: ”تعرَّض الصديق والفنان والمنتج سلطان النيادي لوعكة صحية خطيرة“.

وأضاف حبيب غلوم: ”أُجريت له عملية جراحية دقيقة، نسأل المولى عز وجل أن يُعجِّل شفاءه، ونسألكم الدعاء في هذه الليلة المباركة“.

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وسلطان النيادي، ممثل ومؤلف ومنتج إماراتي، شارك في العديد من الأعمال الفنية، من بينها: ”حاير طاير، طماشة 1، دروب المطايا“، وغيرها من المسلسلات الخليجية.