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جورج وسوف يحيي حفلا عبر "البث المباشر الرقمي" بالسعودية.. وآل الشيخ يفاجئه على الهواء
تاريخ النشر: 21 مايو 2021 3:34 GMT
تاريخ التحديث: 21 مايو 2021 4:50 GMT

جورج وسوف يحيي حفلا عبر "البث المباشر الرقمي" بالسعودية.. وآل الشيخ يفاجئه على الهواء

أحيا الفنان السوري جورج وسوف، حفلا غنائيا في السعودية، عبر تقنية "البث المباشر الرقمي"، بتنظيم من شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، وتحت رعاية هيئة الترفيه في

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المصدر: رشا حمدي - إرم نيوز

أحيا الفنان السوري جورج وسوف، حفلا غنائيا في السعودية، عبر تقنية ”البث المباشر الرقمي“، بتنظيم من شركة ”روتانا“ للصوتيات والمرئيات، وتحت رعاية هيئة الترفيه في المملكة.

وقدم جورج وسوف، خلال الحفل، باقة من أجمل أغانيه التي تعلق بها الجمهور خلال السنوات الماضية، مثل: ”كلام الناس“، و“الهوى سلطان“، و“كدة كفاية“، و“حد ينسى قلبه“.

وخلال الحفل، فاجأ المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، جورج وسوف، بالاتصال به خلال غنائه على الهواء مباشرة، معربا عن سعادته بإحيائه حفلا من تنظيم الهيئة.

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