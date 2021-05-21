جورج وسوف يحيي حفلا عبر "البث المباشر الرقمي" بالسعودية.. وآل الشيخ يفاجئه على الهواء

أحيا الفنان السوري جورج وسوف، حفلا غنائيا في السعودية، عبر تقنية ”البث المباشر الرقمي“، بتنظيم من شركة ”روتانا“ للصوتيات والمرئيات، وتحت رعاية هيئة الترفيه في المملكة.
وقدم جورج وسوف، خلال الحفل، باقة من أجمل أغانيه التي تعلق بها الجمهور خلال السنوات الماضية، مثل: ”كلام الناس“، و“الهوى سلطان“، و“كدة كفاية“، و“حد ينسى قلبه“.
كلام الناس مع #جورج_وسوف لا بيقدم ولا بأخر 😍😍
برعاية الهيئة العامة للترفيه لايف عبر تطبيق شاهد VIP
تنظيم #روتانا#مكملين_معاكم@wassouf @GEA_SA @Enjoy_Saudi @ShahidVOD pic.twitter.com/DHsWKVdZXP
— 🎶RotanaMusic (@RotanaMusic) May 20, 2021
وخلال الحفل، فاجأ المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، جورج وسوف، بالاتصال به خلال غنائه على الهواء مباشرة، معربا عن سعادته بإحيائه حفلا من تنظيم الهيئة.
اتصال مباشر من معال المستشار #تركي_آل_الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه مع سلطان الطرب #جورج_وسوف اثناء حفله المباشر من تنظيم شركة روتانا لايف عبر تطبيق شاهد vip
برعاية الهيئة العامة للترفيه#مكملين_معاكم @Turki_alalshikh @wassouf @Enjoy_Saudi @GEA_SA @ShahidVOD pic.twitter.com/NZ6RGBqvVE
— 🎶RotanaMusic (@RotanaMusic) May 20, 2021