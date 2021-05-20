نجوم الفن ينعون الفنان المصري الراحل سمير غانم بكلمات مؤثرة

نعى عدد من نجوم الفن في الوطن العربي الفنان المصري سمير غانم، الذي توفي يوم الخميس عن عمر يناهز الـ84 عامًا، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، معربين عن حزنهم وأسفهم الشديد لرحيله.

وكان من أبرز هؤلاء النجوم، الفنانة التونسية درة، التي قالت: ”وداعا النجم الكبير سمير غانم، الذي يبقى في وجداننا كلنا بخفة روحه التي ليس لها مثيل وترك بصمة في تاريخ الكوميديا المصرية والعربية“.

وأضافت عبر منشور على صفحتها على موقع ”فيسبوك“، قائلة: ”شخصيًا هو من أقرب الفنانين لقلبي، وكان أبًا حنونًا لن أنساه من خلال صداقتي لدنيا وإيمي (ابنتيه) وكان قادرًا على إثارة البهجة بمجرد ظهوره“.

وتابعت: ”رحم الله النجم سمير غانم وأسكنه فسيح جنّاته، ببالغ الحزن والأسى العزاء لزوجته الحبيبة دلال عبد العزيز ولأخواتي دنيا وإيمي سمير غانم والإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد“.

facebook.com/dorrazarrouk/posts/343410870472469

بدوره، كتب الفنان المصري حمادة هلال، عبر حسابه على ”فيسبوك“: ”البقاء لله اللهم ارحم عبدك سمير غانم ‏رحمة واسعة يا أرحم الراحمين ‏‏‏اللهم أنزل على أهله الصبر والسلوان، ‏نسألكم الدعاء“.

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وحرص الفنان عمرو دياب على تقديم واجب العزاء بمنشوره على موقع ”فيسبوك“، حيثُ كتب قائلًا: ”خالص عزائي لوفاة الفنان الكبير سمير غانم، رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان“.

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في حين نعت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، عبر حسابها على موقع ”تويتر“، الفنان الراحل بقولها: ”يا الله يا الله عالخبر الصادم والكئيب ده!! الله يرحمك يا صانع البهجة والضحكة على قلوب الناس كلها!! ربنا يصبر بناتك دنيا وايمي ومدام دلال على فراقك، نجم الكوميديا #سميرغانم“.

يا الله يا الله عالخبر الصادم والكئيب ده!! الله يرحمك يا صانع البهجة والضحكة على قلوب الناس كلها!! بنا يصبرك بناتك دنيا وايمي ومدام دلال على فراقك..

نجم الكوميديا #سميرغانم pic.twitter.com/5QNilb8pWV — Nicole Saba (@NicoleSabaaa) May 20, 2021

بينما قال رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، زوج الفنانة ياسمين صبري، عبر صفحته على ”فيسبوك“: ”وداعاً آخر ثلاثي المسرح، وداعا سمير غانم الكوميديان اللي عمره ما فشل يضحكنا من غير أي مجهود، موتك خسارة كبيرة لنا، إنا لله وإنا إليه راجعون“.

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فيما أعرب الفنان الكوميدي الشاب حمدي المرغني عن حزنه لرحيل سمير غانم، حيث قال: ”انتقل إلى رحمة الله أطيب قلب وأنظف إنسان في الدنيا ربنا يرحمك يا رب ويسكنك فسيح جناته يا حبيبي يا أبويا التاني هتوحشني وهتوحشنا كلنا“.

وأضاف في تدوينه عبر حسابه على ”تويتر“: ”ربنا يصبر أسرتك ويصبرنا جميعاً مش لاقي أي كلام اقوله يعبر عن الوجع اللي أنا فيه وداعاً ياسمورة، بالله عليكم أدعوله وأدعوا لأسرته بالصبر والسلوان“.

أنتقل الي رحمة الله أطيب قلب وأنضف أنسان في الدنيا ربنا يرحمك يارب ويسكنك فسيح جناته ياحبيبي ياأبويا التاني هتوحشني وهتوحشنا كلنا ربنا يصبر أسرتك ويصبرنا جميعاً مش لاقي أي كلام اقوله يعبر عن الوجع اللي أنا فيه وداعاً ياسمورة

بالله عليكم أدعوله وأدعوا لأسرته بالصبر والسلوان pic.twitter.com/CfM1Dkkdcx — Hamdy Marghany (@HamdyActor) May 20, 2021

وقدم الممثل يوسف الخال أيضاً نعيًا لسمير غانم عبر صفحته في موقع ”تويتر“ بقوله: ”ألف رحمة لروحك، والبقية في حياة العائلة يا رب، إن شاء الله تكون خاتمة أحزانكم“.

ألف رحمة لروحك.. و البقية في حياة العائلة يا رب.. انشالله تكون خاتمة أحزانكم 🙏🏼 #سمير_غانم https://t.co/B9krzZ2oxZ — Youssef Al Khal (@youssefalkhal) May 20, 2021

أما الفنانة اللبنانية إليسا، فقالت عبر صفحتها الرسمية على موقع ”تويتر“: ”نجم جديد بيودّعنا بعد مسيرة طويلة من الأحلام اللي زرعها وتركها للمكتبة العربية بكاملها. سمير غانم، الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة، الحياة ظالمة وسرقتك من دون ما نقدر نودّعك متل ما بتستحق“.

نجم جديد بيودّعنا بعد مسيرة طويلة من الأحلام اللي زرعها وتركها للمكتبة العربية بكاملها. سمير غانم… الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة. الحياة ظالمة وسرقتك من دون ما نقدر نودّعك متل ما بتستحق pic.twitter.com/pamseOF4i8 — Elissa (@elissakh) May 20, 2021

وقال الفنان المصري نبيل الحلفاوي عبر ”تويتر“: ”رحم الله #سمير_غانم أحد مصادر البهجة فنيا وإنسانيا وفارس الكوميديا الارتجالية في المسرح المصري، صادق العزاء للزميلة العزيزة دلال عبدالعزيز وابنتينا دنيا وإيمي والإعلامي رامي رضوان والزميل حسن الرداد ولكل أسرته والأسرة الفنية ومحبيه، لم يكن يطيق (النكد) وها هو قد شفى من كل مسبباته“.

رحم الله #سمير_غانم

أحد مصادر البهجة فنيا وإنسانيا وفارس الكوميديا الارتجالية في المسرح المصري.

صادق العزاء للزميلة العزيزة دلال عبدالعزيز وابنتينا دنيا وإيمي والإعلامي رامي رضوان والزميل حسن الرداد ولكل أسرته والأسرة الفنيةومحبيه.

لم يكن يطيق(النكد) وهاهو قد شفى من كل مسبباته. — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) May 20, 2021

وحرصت الفنانة اللبنانية نور على تقديم النعي، حيث كتبت على موقع ”تويتر“ قائلة: ”فقدنا اليوم أسطورة الفن والكوميديا العربية #سمير_غانم، خالص عزائي لأسرته الكريمة“.

فقدنا اليوم أسطورة الفن والكوميديا العربية #سمير_غانم .. خالص عزائي لأسرته الكريمة. pic.twitter.com/dexeWrA5yb — Nour (@NourActress) May 20, 2021

في حين قال الفنان أمير كرارة عبر حسابه على موقع ”فيسبوك“: ”البقاء لله أسطورة الفن العربي وراسم الضحكة والابتسامة في قلوب الملايين“.

فيما قال الإعلامي المصري عمرو أديب عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”هناك شخصيات لن تتكرر ولن تعوض، رموز تاريخيه أفنوا عمرهم من أجل سعادتنا ومن أجل بناء صرح كبير اسمه الفن المصري، هذا جيل نحت في الصخر فعلا لم يصل للقمة لا صدفة ولا بالسوشيال ميديا، رحم الله سمير غانم وأحر التعازي للعائلة والمحبين“.

هناك شخصيات لن تتكرر ولن تعوض . رموز تاريخيه افنوا عمرهم من اجل سعادتنا ومن اجل بناء صرح كبير اسمه الفن المصري . هذا جيل قد نحت فى الصخر فعلا لم يصل للقمه لا صدفه ولا بالسوشيال ميديا . رحم الله سمير غانم واحر التعازي للعائله والمحبين — Amr Adib (@Amradib) May 20, 2021

أما الإعلامي اللبناني نيشان قال في تدوينة له عبر موقع ”التويتر“: ”سمير غانم في ذمّة الله، اسمه سيبقى دامغًا، كالذّهب في الذّاكرة، البقاء لله“.