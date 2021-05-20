آخر ظهور للفنان المصري الراحل سمير غانم (فيديو)

توفي، اليوم الخميس، الفنان المصري سمير غانم عن عمر ناهز 84 عاما؛ إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، ودخوله العناية المركزة لأيام، رفقة زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية.

وكان آخر ظهور لسمير غانم في فيديو إعلاني خلال شهر رمضان الماضي.

وجاء ظهور سمير غانم برفقة أسرته من خلال استعانة إحدى شركات الاتصالات به وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، وابنتهما الفنانة إيمي سمير غانم.

وأصبحت جملة إيمي سمير غانم في الإعلان ”أنا محتاجة دوبليرة“، ”كوميكس“ حديث النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقررت أسرة الراحل سمير غانم إقامة صلاة الجنازة على جثمانه عقب صلاة الجمعة غدا، في مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة.