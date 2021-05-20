وفاة الفنان المصري سمير غانم

توفي الفنان المصري سمير غانم، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال المنتج أحمد الإبياري، في تصريح خاص لإرم نيوز: إنه يتم التحضير حاليًا لإنهاء إجراءات نقل الجثمان لدفنه.

وتابع أن جميع أفراد أسرته يتواجدون أمام المستشفى لتسلم الجثمان، ولكن لم يتحدد بعد مسألة تلقي العزاء نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد جرّاء انتشار كورونا، ومنع الحكومة المصرية إقامة أي تجمعات.

ونعت نقابة المهن التمثيلية في مصر الفنان الراحل، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، قائلة: ”البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬ وفاة الفنان الكبير سمير غانم.. ‫رحم الله الفقيد والهم اهله وجمهوره الصبر والسلوان“.

وكانت قد شهدت الحالة الصحية للفنان سمير غانم، تطورات بالغة القلق، بشأن وضعه الصحي خلال الفترة الماضية، حيث كان يرقد بالعناية المركزة في أحد المستشفيات بسبب إصابته بفيروس كورونا.