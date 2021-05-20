بعد شكواها من المرض.. الفنانة الكويتية منى السابر ترد على الانتقادات اللاذعة (فيديو)

خرجت الفنانة الكويتية منى السابر، والدة الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، عن صمتها إزاء اتهامات البعض لها بالكذب ووصفها بأنها إنسانة ”عديمة أخلاق“؛ لكشفها عن مرضها نفسيا بسبب أزمتها مع ابنتها.

ووثقت منى السابر، مقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، عبرت فيه عن غضبها الشديد من بعض الفئات من الناس الذين اتهموها بالكذب ووصفها بـ“عديمة الأخلاق“، مبينة أنها بالنهاية ”إنسانة“، وكشفت عن مرضها وتحملها أكثر من طاقتها لهدف ما.

وبينت منى السابر، أنها لم تكشف الأسباب الكاملة وراء عزلتها عن السوشيال ميديا الفترة الماضية ومرورها بحالة نفسية؛ مراعاة لابنتها حلا الترك، والهجوم الذي حدث ضدها.

وأكدت السابر، أن هناك تربصا بها، من خلال اجتزاء مقاطع لها من حديثها وتصريحاتها كي تظهر على أنها شخصية عديمة الأخلاق، نافية أن تكون هذه الصفة فيها، مشددة على أن أزمتها مع ابنتها قائمة كما هي.

وتابعت والدة حلا الترك: ”انتوا بتعرفوني بأخلاقي وأنا بالنهاية من دم ولحم.. ولادي مشتتين حسوا شوي أنا بالنهاية إنسانة“.

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وكانت منى السابر قد كشفت، السبب وراء اختفائها عن مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، وعدم تواصلها مع المتابعين عبر حساباتها في ”السوشيال ميديا“، مبينة بأنها مريضة هذه الفترة؛ ولذلك فضلت الابتعاد.

وقالت منى السابر، في مقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، إنها مريضة نفسيا، معقبة أنها من الشخصيات التي عندما تصل لمرحلة ”الانفجار“، بسبب كثرة الضغوطات والتحمل تبتعد؛ لأنها تصاب بالمرض.

وشددت منى السابر قائلة: ”أنا كتير بحط في نفسي، وقعدت يومين ما بتتخيلوا الحالة اللي كنت فيها، واحنا بناخد القوة من الأشياء اللي بتصير معي، وأنا مريضة والسلام عندي ما يودي ولا يجيب، ما بدي ألف وأدور عليكم وأقول إني في أحسن حالاتي لأني إنسان بالنهاية“.

وانتهت أزمة منى السابر، مع ابنتها حلا الترك، مؤخرا بعدما تم إلغاء حكم حبسها بمنحها رخصة جمع المبلغ في البداية ثم استبدال العقوبة، فقالت في تصريحات تلفزيونية: “نحن الحين قدمنا أي مكتب الشيخة سلوى باستبدال العقوبة بما ينص عليه الحكم، فإن شاء الله خير.. وأنا مثلي مثل أي شخص محكوم عليه ما بيعرف شو راح يصير بهالفترة الجاية.. والحكم البديل الذي من المفروض أن يعرفه كل الناس، وبس أنا ما صرحت فيه أو تكلمت عنه كثير، هو العمل اليدوي مش السجن“.