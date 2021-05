أنجلينا جولي تبحث عن عمل للعودة إلى الإخراج (فيديو)

عبرت النجمة العالمية أنجلينا جولي، عن رغبتها القوية في العودة للعمل كمخرجة وليس كممثلة، وذلك بعد غياب عن ساحة الإخراج دام بضع سنوات.

وأكدت أنجلينا جولي، وهي مبعوثة مفوضية الأمم المتحدة الخاصة لشؤون اللاجئين، في مقابلة تلفزيونية، أنها تبحث عن عمل فني جديد للعودة به للإخراج.

وابتعدت النجمة العالمية بسبب اهتمامها بأطفالها الستة عن العمل بالإخراج، قائلة: ”أرغب في الإخراج مرة أخرى، وأود التركيز على مزيد من الأعمال الدولية“.

وتطرقت أنجلينا جولي، خلال المقابلة إلى دورها في فيلم ”أولئك الذين يتمنون موتي“، الذي تلعب فيه دور عاملة إطفاء يتوجب عليها حماية صبي صغير من قتلة مأجورين.

وقالت أنجلينا جولي، إن انجذابها لهذا الفيلم، جاء بسبب أنها كانت في أوقات كثيرة تصارع من أجل البقاء في هذه الحياة، ولكي تكون شخصا أفضل وأقوى تنمو بجانب من تحبهم ويحتاجون إليها بطريقة أو بأخرى، لتكون ”أمًّا“ تساعد على تقدمهم في الحياة.

https://www.instagram.com/p/CPEUNFVrAmD/

وبرزت أنجلينا جولي، في العمل الإخراجي للمرة الأولى من خلال فيلم ”In the Land of Blood and Honey“، عام 2011، تلاه فيلم ”Unbroken“، و“By the Sea“، عام 2015، ثم فيلم ”First They Killed My Father“، عام 2017.