هيفاء وهبي تخوض تجربة "الأكشن" للمرة الأولى مع "أشباح أوروبا" (فيديو)

تخوض الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، تجربة ”الأكشن“، للمرة الأولى منذ دخولها مجال التمثيل، وذلك من خلال فيلمها السينمائي الجديد ”أشباح أوروبا“، المقرر طرحه في دور العرض في الفترة المقبلة.

وأفرج الفنان المصري باسم سمرة عن برومو الفيلم من خلال حسابه على موقع ”إنستغرام“، وظهرت فيه هيفاء وهبي، وهي تضع الماكياج ثم تجري مشاهد ”أكشن“، هي الأولى من نوعها بالنسبة لها.

https://www.instagram.com/p/CPD-0V2F-6i/

وكشف البرومو عن وجود صراع مع عصابة إجرامية تتاجر في الآثار، ويواجهها ثلاثة أطراف مجتمعين في الفنانين هيفاء وهبي ومصطفى خاطر وأحمد الفيشاوي، يواجههم الفنان عباس أبو الحسن، الذي يجسد شخصية قائد العصابة، بينما يمثل باسم سمرة دورا محوريا في مواجهة الطرفين من أجل مصلحته الشخصية.

وحمل البرومو العديد من مشاهد ”الأكشن“، بين جميع أبطال العمل، فيما ظهر الفنان مصطفى خاطر وقد تخلى تماما عن الكوميديا التي عهدها منه الجمهور، حيث يقوم بدور أكشن.

وتخوض هيفاء وهبي، من خلال هذا الفيلم، رحلة الصعود من فتاة تعيش في حارة شعبية، إلى سيدة أوروبية ترتدي ملابس بأحدث صيحات الموضة لتواجه تلك العصابة، بعدما تتورط في مشاكل معهم.

فيلم ”أشباح أوروبا“ من بطولة هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة، ومن تأليف كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ‏ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي.