أول صورة للفنانة جواهر الكويتية بعد بدء علاجها من السرطان.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية

نشرت الفنانة جواهر الكويتية، أول صورة لها بعد فترة غياب طويلة بسبب خضوعها للعلاج من مرض السرطان والذي أصيبت به في فبراير من عام 2020.

ونشرت جواهر الكويتية الصورة عبر صفحتها الشخصية في تويتر وعلقت عليها قائلة :“‏أول صوره بعد غياب كنت مترددة بس بناتي أقنعنني..جواهر الكويتية.. لندن“.

كما أعادت نشر الصورة بصفحتها الرسمية بموقع إنستغرام، وعلقت قائلة: ”إذا سمحت للآخرين أن يغضبوك فقد سمحت لهم أن يهزموك لأن الغضب يعالج كل شيء بطريقة رديئة عندما تكون في مشكلة لن يفهمك إلا اثنين أحدهم مر بحالتك والآخر يحبك جدا“.

وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، متسائلين عن آخر تطورات حالتها الصحية، لترد قائلة :“الحمد لله أبدأ الحين مرحلة العلاج دعواتكم لي، وثقتي بربي كبيرة اللهم لك الحمد“.

يُذكر أن النجمة جواهر الكويتية تزوجت في مارس 2015 من النجم الكويتي شهاب جوهر.